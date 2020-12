Beauce: Québec prolongera l’autoroute 73 à Saint-Georges

Le gouvernement du Québec confirme le prolongement de l'autoroute 73. Le début des travaux pourrait avoir lieu en 2024.

Le ministre des Transports François Bonnardel, la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches Marie-Eve Proulx, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, en ont fait l'annonce lundi.

Les travaux consisteront en la construction d'une voie de contournement sur une distance de 7,5 km, au sud de la route 204 jusqu'à la route 173, au sud de la 208e Rue, à Saint-Georges.

Actuellement, après le rond-point à la fin de l’autoroute 73, une partie de la circulation de transit se fait par la 127e Rue pour rejoindre la route 173. On constate ainsi une augmentation importante du trafic dans un quartier résidentiel.

Détourner le trafic

Cette nouvelle route à deux voies aura des sorties prévues pour la 150e Rue et la 175e Rue. Il en résultera, pour les usagers, une sécurité accrue et une plus grande fluidité de la circulation sur le territoire de la ville, plus particulièrement à l'intersection des routes 173 et 204.

La première phase de réalisation des travaux pourra être devancée de trois ans et ainsi débuter en 2024.

«Je suis heureux que notre gouvernement aille de l'avant avec le projet du prolongement de l'autoroute 73 au sud de Saint-Georges. Il faut favoriser une connexion directe et sécuritaire entre le Québec et le Maine», a affirmé le ministre François Bonnardel.

«Le prolongement de l'autoroute 73 par cette voie de 7,5 km va contourner complètement notre ville. Il s'agissait non seulement de notre objectif, mais également de la solution la plus rapide et la plus efficace pour détourner le trafic lourd de notre centre-ville», Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.