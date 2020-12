CMJ : la patience sera de mise

Les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les membres du personnel qui participeront au Championnat du monde de hockey junior (CMJ) auront beaucoup de temps à écouler dans les prochains jours.

Les 10 équipes prenant part au prestigieux tournoi sont arrivées à Edmonton dimanche soir et toutes les personnes impliquées devront se mettre en quarantaine pour une période de quatre jours.

Ainsi, elles seront en isolement dans leur chambre d’hôtel, même pour les repas. Les gens concernés pourront renouer avec leurs compatriotes dès qu’ils auront terminé cette période et qu’ils auront reçu cinq résultats négatifs aux tests de dépistage de la COVID-19 à subir.

Ils devront ensuite respecter une autre période d’isolation de trois jours où ils n’auront pas le droit d’avoir des contacts avec les membres des autres formations.

Cela mènera au 20 décembre, soit le moment où les matchs préparatoires s’amorceront. À partir de ce moment-là, les participants pourront vivre pleinement l’expérience de la «ville-bulle».

Concrètement, cela signifie que les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les autres membres du personnel ne pourront pas quitter la zone sécurisée qui comprend l'hôtel, l'aréna et la patinoire d'entraînement étant à proximité les uns des autres. Les participants seront limités dans l’hôtel à l’étage de leur équipe ainsi qu’aux salles de réunion et de restauration attribuées à leur club. Si quelqu'un quitte la zone sécurisée, il ne pourra pas revenir et devra rentrer chez lui.

De plus, tous devront porter le masque à tout moment, sauf lors des parties, des entraînements et des repas. Il sera également interdit de cracher et de serrer les mains des rivaux.

Le CMJ 2021 s’amorcera le 25 décembre et se conclura le 5 janvier.