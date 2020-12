COVID-19: accalmie au Québec et en Ontario

Après avoir passé près de dépasser un record dimanche, le Québec a vu son nombre de nouveaux cas de COVID-19 diminuer lundi, à l’instar de l’Ontario.

La santé publique ontarienne a recensé 1535 nouvelles contaminations, confirmant que la pandémie fait du surplace pour le moment dans la province la plus populeuse du pays, qui reste toutefois sur un pied d’alerte à l’approche du congé des Fêtes.

Au Québec, l’inquiétante tendance à la hausse constatée depuis quelques jours s’est interrompue. Après avoir frôlé les 2000 cas par jour dimanche, on a rapporté que 1620 Québécois avaient reçu un diagnostic positif à la COVID-19 dans les dernières 24 heures.

Malheureusement, une seule journée n’est pas garante de l’avenir, et les autorités demeurent très préoccupées, surtout que le nombre d’hospitalisations a grimpé à 890, une hausse de 10 par rapport à lundi.

Puisque la situation ne cesse d’empirer dans les hôpitaux, alors que les Fêtes ne sont même pas passées, le premier ministre François Legault devrait annoncer mardi un nouveau durcissement des restrictions. On s’attend entre autres à ce que les commerces dits «non essentiels» soient fermés.

Soulignons quand même que pendant ce temps le nombre de lits occupés aux soins intensifs a diminué pour une seconde journée de suite. Il y a 122 personnes qui s’y trouvent actuellement, une de moins que la veille.

Pour ce qui est des décès, la santé publique québécoise en comptabilise 25 nouveaux, dont six qui sont survenus dans les dernières 24 heures. En Ontario, 23 personnes de plus ont perdu la vie après avoir été infectées au coronavirus.

Ailleurs au pays, la situation est relativement stable dans les provinces de l’Atlantique, mais le Manitoba a annoncé neuf nouveaux décès et 241 cas supplémentaires.

L’Agence de santé publique du Canada, qui compile tous les bilans provinciaux, a constaté qu’aucun groupe d’âge n’était épargné par la deuxième vague, mais a fait remarquer que c’est tout de même chez les 80 ans et plus que le taux d’infection est le plus élevé.

Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’il s’agit de la tranche d’âge la plus à risque.

D’un océan à l’autre, on dénombrait lundi en fin d’après-midi 464 550 cas depuis le début de la pandémie, alors que trois provinces de l’Ouest n’avaient pas encore mis à jour leurs chiffres.

La situation au Canada:

Québec: 165 535 cas (7 533 décès)

Ontario: 142 121 (3972 décès)

Alberta: 80 099 cas (719 décès) (chiffres de dimanche)

Colombie-Britannique: 40 797 cas (598 décès) (chiffres de vendredi)

Manitoba: 21 264 cas (499 décès)

Saskatchewan: 11 971 cas (89 décès)

Nouvelle-Écosse: 1420 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 558 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 358 cas (4 décès)

Nunavut: 247 cas (chiffres de vendredi)

Île-du-Prince-Édouard: 89 cas

Yukon: 58 cas (1 décès) (chiffres de vendredi)

Territoires du Nord-Ouest: 20 cas (chiffres de vendredi)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 464 550 cas (13 488 décès)