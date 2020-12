[EN IMAGES] COVID-19: une octogénaire est la première vaccinée au Québec

La campagne de vaccination est commencée au Québec!



Madame Gisèle Lévesque de Québec est la première à avoir reçu le vaccin.

On va d'abord vacciner les résidents des CHSLD et nos travailleurs de la santé.



On voit la lumière au bout du tunnel. Gardons espoir! pic.twitter.com/E7Xmm32jTx