De nouvelles mesures pour lutter concrètement contre le racisme

Un ministre dédié uniquement à la lutte au racisme, des formations pour tous les policiers et employés de l'État, une éducation dès le primaire. Le gouvernement du Québec vient tout juste d’annoncer de nouvelles mesures « concrètes » et « mesurables » à privilégier pour lutter contre le racisme

Les ministres chargés du Groupe d'action contre le racisme (GACR) mis sur pied en juin dernier ont présenté aujourd’hui leurs nouvelles recommandations, eux qui indiquent avoir consulté une cinquantaine de groupes investi dans la lutte au racisme.

« On ne regarde pas seulement pour des actions, mais pour des résultats », souligne Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

« Il n'y a pas de grand ou de petit racisme. Il y a du racisme, point », a poursuivi Ian Lafrenière, ministre des Affaires autochtones, en annonçant une campagne de sensibilisation adaptée à la réalité autochtone.

D'autres détails à venir...