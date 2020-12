Ginette Nadeau va se présenter à nouveau à la mairie en 2021

Gonflée à bloc par sa deuxième place lors de l’élection à la mairie de L’Ancienne-Lorette, Ginette Nadeau tentera sa chance à nouveau en 2021, a-t-elle confirmé au Journal, lundi.

• À lire aussi: Gaétan Pageau est le nouveau maire de L’Ancienne-Lorette

Ce n’est que partie remise pour la notaire à la retraite. Malgré sa défaite aux mains de Gaétan Pageau dimanche soir et l’écart important qui la sépare du nouveau maire, elle s’est réjouie de sa performance et compte faire mieux lors du prochain scrutin général, dans moins d’un an.

Loin devant les trois autres candidats défaits – qui ont tous obtenu moins de 10 % des voix – Mme Nadeau a terminé deuxième (avec 25,83 %), alors que le nouveau maire de L’Ancienne-Lorette a triomphé avec un résultat convaincant de 55,79 %.

« Pour moi, ce n’est pas une totale défaite. Je suis une bonne deuxième gagnante. Au mois d’août, je n’avais rien de préparé, je n’avais pas d’équipe. Je suis partie de zéro et j’ai pris tout de suite 25 %. J’en suis très fière. Je reprends le flambeau après les Fêtes pour me préparer pour l’an prochain », a-t-elle confié.

Quatrième au fil d’arrivée, avec seulement 7,41 % des voix, le porte-parole du ministère des Transports, Guillaume Paradis, n’a pas caché sa « très grosse déception ». Une nouvelle candidature à la mairie, l’automne prochain, est totalement exclue. « Avec les résultats que j’ai obtenus, j’ai compris le message. » Le Journal n’a pas été en mesure de joindre les candidats défaits Louis Marie Marcotte et William W. Fortin, lundi, lesquels ont obtenu respectivement 9,02 % et 1,95 % des voix.

Méfiance envers le nouveau maire

L’élection de M. Pageau n’a pas fait que des heureux à l’hôtel de ville. L’actuelle conseillère municipale Sylvie Falardeau, qui était dans l’équipe Loranger, a une relation tendue avec le nouveau maire et demeure sur ses gardes, malgré son appel à l’unité et à la collaboration.

« Les deux dernières années n’ont pas été faciles. Actuellement, je n’ai pas confiance en M. Pageau. Mais la démocratie a parlé et j’accepte le verdict », a-t-elle réagi. « Si M. Pageau embarque et qu’il considère qu’il n’est pas le seul maître à bord, je ne lui mettrai pas des bâtons dans les roues inutilement. Ce n’est pas mon genre. »

Fraîchement élu, Gaétan Pageau s’est dit confiant de rallier les autres conseillers à son style de gestion. « On travaille pour les intérêts communs des Lorettains. C’est clair, net et précis dans ma tête. J’ai parlé à tout le monde. On regarde vers l’avant. »

Charles Guérard, l’allié de M. Pageau depuis trois ans au conseil municipal, a invité à son tour les autres conseillers à mettre de côté les « vieilles chicanes » pour le bien des Lorettains.