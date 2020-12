Honda Sensing à l’origine d’un important accident?

Vous avez été nombreux à lire la plus récente chronique d'Antoine Joubert, où il était question d'un accident impliquant un Honda CR-V 2020.

Selon le propriétaire du véhicule, Patrick Lafortune, il ne fait aucun doute que c'est le système de sécurité Honda Sensing qui a causé cet accident.

En effet, selon M. Lafortune, le système de freinage automatique en cas de collision imminente se serait activé sans raison valable, provoquant ainsi un accident avec un autre usager de la route. Ce genre de situation n'est pas qu'un cas isolé; il existe même, aux États-Unis, un recours collectif en vigueur contre les défaillances des systèmes de sécurité de Honda.

Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Patrick Lafortune à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio pour discuter des systèmes de sécurité des véhicules modernes qui peuvent être trop intrusifs et ainsi être à l’origine d’accidents. M. Lafortune est revenu sur le fameux accident et a raconté la façon dont son concessionnaire a traité ce dossier.

Les actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a également été question d’un recours collectif contre Honda pour lequel l’APA (l'Association pour la protection des automobilistes) recommande de s’exclure, du report de livraison du Ford Bronco, de la présentation du Ford F-150 Tremor 2021 et de l’édition 2021 du Salon de l’auto de Québec qui sera entièrement virtuelle.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi livré leurs impressions sur les Cadillac CT5 V 2020 et Nissan Versa 2021.

Porsche Taycan ou Tesla Model S?

À l’occasion d’un match comparatif réalisé pour Le Guide de l’auto, Antoine Joubert a opposé deux berlines électriques haut de gamme: la Tesla Model S et la Porsche Taycan 4S. Il a raconté son expérience pour clore cette émission. Notez d'ailleurs qu'un reportage vidéo complet au sujet de ce match comparatif sera prochainement diffusé sur le site du Guide de l'auto!

