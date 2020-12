Hurts livre la marchandise

Les Eagles espéraient seulement que la décision de lancer Jalen Hurts dans la mêlée comme quart-arrière partant procurerait une étincelle à l’attaque. Finalement, c’est plutôt un électrochoc d’une grande magnitude qui s’est produit et qui a guidé l’équipe vers la victoire surprise du jour, au compte de 24-21, aux dépens des puissants Saints.

Sur le plan aérien, Hurts n’a pas révolutionné la ligue avec une prestation plutôt honnête de 17 passes complétées en 30 tentatives pour 167 verges et un touché. Il a cependant évité les revirements, ce que son prédécesseur Carson Wentz n’a pas été en mesure de faire dans 10 de ses 12 départs cette saison.

Il ne faut pas oublier que le choix de deuxième ronde au printemps dernier en était à son premier départ, contre une défensive qui n’avait concédé qu’un touché à ses quatre derniers matchs.

Le simple fait de bien figurer contre un tel ennemi relevait de l’exploit. Aller chercher une victoire, c’était totalement inespéré.

Menace au sol

C’est aussi grâce à ses capacités athlétiques que Hurts a fait des dégâts. Il a porté le ballon 18 fois pour des gains de 106 verges au sol, gardant ainsi la défensive des Saints sur les talons. Cette menace a ouvert la voie au porteur Miles Sanders, qui a ajouté à la récolte avec 115 verges au sol de son cru, dont un touché sur une longue course de 82 verges.

Les Saints voguaient pourtant sur une séquence record de 55 matchs sans accorder 100 verges par la course à un joueur adverse. Les Eagles ont mis un terme à ce fait d’armes, deux fois plutôt qu’une !

Hurts est devenu le deuxième quart de l’histoire à amasser plus de 100 verges au sol à son premier départ. Seul Lamar Jackson avait réussi l’exploit avant lui.

Ce qui a le plus frappé de la performance de Hurts, c’est que tout le monde autour de lui a soudainement mieux paru. La ligne à l’attaque, décimée par les blessures depuis le début de la saison, semblait nuire à Carson Wentz, qui a été victime de 50 sacs cette saison.

Face à Hurts, non seulement les Saints ont été blanchis pour ce qui est des sacs du quart, mais ils ont frappé Hurts à seulement trois reprises. Comme quoi sa capacité à s’évader a avantagé l’offensive.

Il ne faut certainement pas conclure qu’il est la réponse pour le futur des Eagles, mais ses débuts sont assurément prometteurs.

Défaite lourde

Pour les Saints, la défaite est lourde de sens puisqu’ils perdent leur poigne sur le premier rang dans la conférence nationale (au profit des Packers), qui leur procurerait un congé en première ronde des séries et l’avantage du terrain.

Taysom Hill a été productif à ses deux départs face aux pauvres Falcons, mais outre ces deux matchs, il y a lieu de se poser de sérieuses questions. Ses longues passes flottent et il n’a pas su tirer profit de nombreuses blessures au sein de la défensive des Eagles durant la rencontre. Ses seuls bons moments sont survenus après la blessure du demi de coin Darius Slay. Avant celle-ci, il avait été limité à 94 verges de gains. Par la suite, il a mieux paru, mais trois partants dans la tertiaire de Philadelphie étaient hors de combat.

Le front défensif des Eagles l’a fait crouler sous la pression, notamment Josh Sweat, qui a réalisé de gros jeux au quatrième quart, entre autres en causant un échappé qui a ensuite mené au dernier touché des Eagles.

Hill peut être efficace dans une certaine mesure, mais vivement le retour de Drew Brees, fort possiblement dimanche prochain, face aux Chiefs.

Gagnants

Haason Reddick

Le secondeur des Cardinals a été tout simplement destructeur face aux Giants avec une journée de cinq sacs du quart et trois échappés provoqués. L’une des grandes performances défensives cette saison !

Derrick Henry

Le porteur des Titans a connu un autre match du tonnerre avec 215 verges au sol et deux touchés. Il s’agit d’un neuvième match de suite sur la route d’au moins 100 verges, la deuxième plus longue séquence dans l’histoire, après les 10 de Barry Sanders en 1996 et 1997.

Drew Lock

Même s’il ne compte que 15 départs en carrière, Drew Lock est régulièrement la cible de critiques. Le quart-arrière des Broncos entend forcer la main de son équipe à le garder, et son match de quatre passes de touché et 280 verges jouera en sa faveur.

Les Chiefs

Les Dolphins leur ont offert une belle résistance, mais en bout de ligne, c’est un cinquième championnat de division consécutif pour les Chiefs. Malgré trois rares interceptions de Patrick Mahomes...

Jonathan Taylor

Le porteur de ballon recrue des Colts a connu ses meilleurs moments à ce jour avec 150 verges au sol et deux touchés, dont un sur une longue course de 62 verges. Les Colts continuent de batailler ferme avec les Titans dans leur division.

Perdants

Dan Bailey

Le botteur des Vikings s’est de nouveau couvert de honte avec trois placements ratés et une transformation qui a aussi échoué. Dix points à la poubelle, et ça se produit trop souvent. Dehors !

Les Giants

Est-ce que Daniel Jones est revenu au jeu trop hâtivement ? Le quart-arrière n’avait pas sa mobilité habituelle et n’a complété que 11 de ses 21 passes pour 127 verges. C’est la fin d’une séquence de quatre victoires pour les Giants.

Les Texans

Non seulement ils se sont fait massacrer, mais la défensive a fait passer l’attaque des Bears pour celle des Chiefs. Et que faisait Deshaun Watson sur le terrain, blessé, dans une fin de rencontre aussi insignifiante ?

Matt Ryan

Le vétéran quart-arrière des Falcons a lancé trois interceptions, dont la dernière qui a donné une dernière vie aux Chargers en toute fin de match. Cette défaite lui revient.

Les Raiders

Ils sont en train de se sortir du portrait des séries parce qu’ils sont incapables de freiner la course. Ils ont concédé plus de 200 verges au sol pour une deuxième semaine de suite et une troisième fois cette saison.

5 Jeux de la semaine

1. Spectaculaire AJ Brown

Photo AFP

Le receveur des Titans, AJ Brown, bille régulièrement sur les longs jeux. Il a récidivé face aux Jaguars en réalisant une perle en début de match. Ryan Tannehill l’a rejoint sur une longue passe de 37 verges dans la zone des buts, et Brown a saisi le ballon d’une seule main en s’étirant de tout son long. Un attrapé spectaculaire qui a donné le ton à un match à sens unique.

2. Montgomery est parti

Photo AFP

Le porteur des Bears David Montgomery n’a pas donné beaucoup de bonheur aux partisans de l’équipe cette saison. Face aux Texans, il a explosé à la gauche de la ligne de mêlée, puis a été à peine touché par le maraudeur Justin Reid avant de filer sur 80 verges pour le touché. Il s’agit de la plus longue course dans l’histoire des Bears, à égalité avec Neal Anderson, en 1988. Ça faisait un petit bout de temps !

3. Un véritable vol !

Photo AFP

Kenny Moore est un excellent demi de coin pour les Colts, même s’il demeure sous-estimé. Face aux Raiders, il s’est organisé pour que la planète NFL le remarque avec une fantastique interception. Le quart-arrière Derek Carr a tenté de rejoindre Darren Waller dans la zone des buts, mais au dernier moment, Moore s’est interposé en sautant pour voler le ballon à une main. Cette quatrième interception pour Moore était assurément la plus spectaculaire.

4. Long retour

Photo AFP

Dans un duel serré comme celui entre les Panthers et les Broncos, les unités spéciales peuvent faire toute la différence. En début de partie, quand l’attaque des Broncos stagnait, Diontae Spencer a pris les choses en main avec un long retour de botté de dégagement sur 83 verges, pour le premier touché du match. L’attaque s’est par la suite réveillée, mais dans un duel où l’écart a été de cinq points, ce retour s’est avéré crucial.

5. Recrue de l’année ?

Photo AFP

L’ailier défensif de Washington, Chase Young, a fait en sorte d’être considéré sérieusement pour le titre de recrue défensive de l’année. Son touché sur un retour d’échappé au troisième quart s’est avéré un moment critique dans la victoire. Il a par ailleurs ajouté six plaqués et un sac. Washington l’a emporté et prend la tête de la division Est de la conférence nationale, même si aucun touché offensif n’a été inscrit face aux 49ers.