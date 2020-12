L’ancien président du Canadien à la tête du conseil de Metro

L’ex-président du Canadien de Montréal, Pierre Boivin, a été nommé président du conseil d’administration de Métro, qui possède notamment les chaines d’épicerie et le Groupe Jean Coutu.

Il remplacera ainsi Réal Raymond, qui prendra sa retraite à la suite de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires le 26 janvier prochain. Déjà membre du conseil d’administration, Pierre Boivin devra toutefois être réélu comme administrateur par les actionnaires pour que sa nomination soit entérinée.

«C'est un honneur et un privilège d'être choisi par le conseil pour en être le nouveau président. J'ai très hâte d'aider Metro, l'un des meilleurs détaillants et distributeurs alimentaire et pharmaceutique du Canada, à continuer sa croissance et son développement», a déclaré M. Boivin par communiqué, lundi.

Celui qui était président et chef de la direction du Canadien, du Centre Bell et d'evenko de 1999 à 2011 occupe les mêmes fonctions chez Claridge, une firme d'investissement privé de la famille de Stephen Bronfman, depuis 2011. Il fait aussi partie de plusieurs autres conseils d'administration, dont celui de la Banque nationale du Canada.