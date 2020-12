Le Carnaval supprime une publication «maladroite» pro-3e lien

Bonhomme n’aime visiblement pas se faire critiquer par des environnementalistes. L’équipe du Carnaval a retiré des médias sociaux une publication humoristique sur le 3e lien, la jugeant après-coup «maladroite».

La publication en question, mise en ligne sur la page Facebook du Carnaval dimanche, faisait référence au prétendu rêve que caresse le personnage emblématique à la ceinture fléchée pour un troisième lien, fait de glace, entre Québec et Lévis.

Une illustration d’un faux pont de glace, aboutissant dans le Vieux-Québec au pied du Château Frontenac, accompagnait le message suivant:

«Bonhomme aime faire les choses en grand! Du haut de ses 7 pieds, il s’est mis la tête dans les nuages et a décidé de nous présenter sa ville de rêve! Il s’est donc posé la question: qu’est-ce que je ferais si je gagnais avec Loto-Québec? Son premier projet, un 3e lien... DE GLACE! Et vous, si vous gagniez le gros lot, comment changeriez-vous votre ville?»

Capture d'écran, Facebook

Précisons que Loto-Québec est un partenaire majeur du Carnaval, ce qui n’est sûrement pas étranger à cette publication.

Un Bonhomme caquiste?

Il n’en fallait pas plus pour susciter l’indignation chez certains environnementalistes qui sont ouvertement contre le projet de troisième lien entre les deux rives. L’affaire a rapidement pris une tournure politique sur Facebook.

«Depuis quand Bonhomme est caquiste?» a soufflé une internaute sous la publication de l’organisme Accès transports viables, qui a vertement critiqué la publication du Carnaval et invité Bonhomme à embaucher une nouvelle ressource pour gérer ses médias sociaux.

«Avec les changements climatiques, votre pont de glace ne ferait pas long feu [...] Le 3e lien est un projet partisan qui pourrait engloutir des milliards $ et dont la justification n’a pas encore été démontrée. En plus, ce projet risque de défigurer le centre-ville» de Québec, peut-on lire.

La chef du parti municipal Transition Québec, Jackie Smith, n’a pas ménagé non plus l’organisation du Carnaval, lui reprochant d’être déconnectée. «WTF Carnaval de Québec? Avec un 3e lien et la hausse des GES qui vient avec, il n’y aura plus de glace à Québec pour ton Carnaval. Bonhomme sera une flaque d’eau! Tsé, quand ton modèle d’affaires dépend [de] l’hiver...», a-t-elle critiqué.

Le Carnaval ne prend pas position

Afin de tuer dans l’œuf ce début de controverse, le Carnaval a supprimé sa publication, une décision saluée par Accès transports viables. «Notre publication était maladroite puisqu’elle laissait place à plusieurs interprétations. Nous l’avons donc retirée afin d’éviter toute ambiguïté», a indiqué la responsable des communications du Carnaval, Mélissa Parent.

«Par son caractère surréel, notre publication se voulait onirique et impartiale. Nous nous sommes simplement laissés aller à rêver à des possibilités sans limites où l’hiver prenait d’assaut la Ville de Québec. Jamais il n’a été question pour le Carnaval de prendre position», a ajouté Mme Parent.