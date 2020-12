Équipe Canada junior: quel rôle pour Dawson Mercer?

Même si Dawson Mercer a participé au tournoi de l’an dernier et qu’il a remporté l’or avec Équipe Canada junior, son rôle ne semble pas coulé dans le béton cette fois. Même que l’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi faisait partie des deux attaquants en trop à l’entraînement, avant l’entrée de l’équipe dans la bulle d’Edmonton.

• À lire aussi: Championnat du monde junior: les Kings seront bien représentés

Lors de la séance d’entraînement de dimanche, le dernier avant l’arrivée à Edmonton, les trios allaient comme suit: Dylan Cozens pivotait le premier trio en compagnie de Kirby Dach et Jack Quinn, Connor McMichael était au centre de Cole Perfetti et Peyton Krebs, Quinton Byfield était flanqué de Philip Tomasino et Connor Zary tandis qu’Alex Newhook, Dylan Holloway et Jakob Pelletier étaient réunis au sein du même trio.

Ça laissait donc Mercer et Ryan Suzuki en «extra».

Joueur polyvalent

Pour l’entraîneur-chef de la sélection nationale André Tourigny, Mercer est «victime de son style de jeu».

«Merc, c’est un flex player. Il peut jouer à peu près à toutes les positions et dans toutes les situations. Il amène beaucoup d’énergie, donc c’est facile de l’avoir dans le rôle qu’il a et de l’insérer à peu près n’importe où par la suite. Il peut supporter un très bon duo, amener de l’énergie, aller au filet, bien jouer défensivement, il travaille très fort en plus d’être bon pour récupérer des rondelles libres et il peut jouer au centre et à l’aile. Il est facile à promener d’une ligne à l’autre et il est donc victime de ça», a-t-il expliqué.

L’entraîneur a par la suite reconnu que la profondeur à l’attaque qu’il a entre les mains cette année rend les choix difficiles.

«Peu importe qui on va avoir dans ce rôle-là (celui de 13e ou 14e attaquant), je ne pense pas que quelqu’un va pouvoir dire que c’est juste et qu’il n’y a pas de problème. Il va toujours y avoir des arguments pour que ce soit d’autres joueurs. C’est le genre d’équipe qu’on a cette année.»

Dach prêt à contribuer

Parmi ceux dont le rôle n’est certainement pas en jeu, on peut mentionner le nom de Kirby Dach. L’attaquant des Blackhawks de Chicago a été dominant lors des rencontres intraéquipes, récoltant sept points en quatre parties.

Pour lui, il s’agira non seulement d’une chance de remporter l’or, mais aussi de se préparer pour la prochaine saison de la LNH.

«Avec la pandémie, j’aurai la chance de jouer des matchs avant la saison [de la LNH] et d’être à mon meilleur alors que d’autres seront au camp d’entraînement. Les Blackhawks voient ça comme un avantage, et moi aussi. Maintenant, je dois en profiter et jouer mon meilleur hockey pour être prêt pour la saison.»

Par ailleurs, les 10 formations qui participeront au Championnat mondial de hockey junior à partir du 25 décembre ont toutes mis les pieds à Edmonton. Tout le monde est actuellement en isolement obligatoire, et ce, jusqu’à vendredi.