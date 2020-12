Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 14 décembre:

Désordre extrême

Pendant quatre heures, des gens possédant des montagnes d’articles sont aux prises avec de très fâcheuses situations. Incapable de se départir de nombreux biens, un homme a bien failli détruire son quartier, alors qu’un couple ne peut recevoir la visite des services d’urgence. Deux cas éloquents parmi tant d’autres.

Lundi, dès 15h, MOI ET CIE.

Deux sœurs et un duplex

Le grand jour est enfin arrivé pour Valérie et Andrée-Anne Chevalier. Les rénovations terminées, le moment est donc venu d’emménager chez elles. Ne reste plus qu’à mettre la touche finale à la décoration de leur nouvel environnement et de célébrer avec leur équipe.

Lundi, 19h30, CASA.

Discussions avec mes parents

Chez les Morency, on se laisse gagner par la magie du temps des Fêtes... chacun à sa façon. Passionné par les horaires, Jean-Pierre a concocté un emploi du temps chargé. Aussi, un concours de talents oppose les membres de la famille. Dernier rendez-vous avant la pause de Noël.

Lundi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

Notre cinéma en quarantaine

Le septième art d’ici a lui aussi vécu de grands bouleversements cette année. La journaliste Catherine Beauchamp s’est rendue en Europe, dans le circuit des festivals, et a été témoin de la reconnaissance à l’égard de cinéastes d’ici, dont Philippe Falardeau, Anaïs Barbeau-Lavalette, Sophie Deraspe et Yan England.

Lundi, 20h, ICI ARTV.

Opération père Noël

Une simple lettre destinée à un père Noël anonyme peut permettre à un enfant de recevoir un précieux trésor. Dans ce documentaire, la générosité est à l’honneur. Des gens plus fortunés que d’autres plongent la main dans leur portefeuille, offrent un cadeau et sèment la joie à Noël.

Lundi, 20h, Unis TV.

Forrest Gump

Œuvre incontournable de la filmographie de Tom Hanks. Primé de six Oscars, le long métrage suit un homme simple d’esprit, mais au grand cœur, dont le fort désir d’être réuni à la femme qu’il aime lui fait vivre d’incroyables aventures durant des moments clés de l’histoire des États-Unis.

Lundi, 20h, Télé-Québec.

Noël au château

Comédie romantique qui voit une Américaine dévouée hériter de la garde de son neveu et de sa nièce devenus orphelins. Pour célébrer Noël avec eux, elle accepte l’invitation de leurs grands-parents qui les attendent en Angleterre. Par contre, l’homme, un duc sévère, n’entend pas succomber à la magie des Fêtes.

Lundi, 23h35, TVA.