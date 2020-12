Trump: appelez le 911!

Depuis la victoire de Joe Biden, Donald Trump a franchi des limites inimaginables pour le commun des mortels. La démence s’est emparée de lui.

Non seulement il a remporté l’élection qu’on lui a volée, affirme-t-il, mais il est le grand responsable de l’arrivée du vaccin. Ce fameux vaccin qu’il encense, alors que, durant toute la pandémie, il a laissé les complotistes nier l’existence même du virus et a dénoncé les mesures sanitaires votées dans certains États, démocrates pour la plupart. C’est un vaccin qu’il aurait pu sans vergogne nous annoncer qu’il l’a développé lui-même dans le sous-sol de sa demeure seigneuriale à Mar-a-Lago.

En fait, le président aura un jour, on l’espère, à répondre de sa politique délirante, qui a fait des États-Unis en pandémie sous sa gouverne le pays au monde qui registre le plus de décès et de personnes atteintes par la COVID-19.

Aucune institution nationale ne semble capable de l’arrêter. Et, surtout, de calmer les dizaines de millions de républicains envoûtés par lui.

Résistance

Heureusement que les membres de la Cour suprême, sous le contrôle de six juges conservateurs, dont trois nommés par Trump, lui résistent. Leur jugement rendu la semaine dernière sur la requête de l’État du Texas leur demandant d’annuler vingt millions de votes dans quatre États, tous remportés par Joe Biden, le prouve amplement.

Toutes ces manigances dont la tentative délibérée de déstabiliser les institutions démocratiques rompent avec l’histoire moderne des États-Unis. Qui eût pensé que Donald Trump entraînerait son pays dans le sillon des républiques bananières et des dictatures installées par des coups d’État ?

Jusqu’au 20 janvier 2021, personne ne peut prévoir l’issue de la situation actuelle aux relents de guerre civile, qui risque de dégénérer davantage. C’est comme si la plus grande puissance du monde libre était partie en vrille. Plus de soixante-dix millions d’Américains semblent s’en accommoder. Et que penser de tous ceux au Canada et au Québec qui y trouvent aussi leur compte ?