Un Chemin de Noël audio

Jeune tradition inaugurée en 2016, au Palais Montcalm, la cinquième édition du Chemin de Noël sera diffusée en webdiffusion et à la radio.

Le Chemin de Noël offre, avec des chants traditionnels de Noël et des lectures, un moment de mémoire, de réflexion, de recueillement et de partage.

Il met en vedette le chœur La Chapelle de Québec, sous la direction du chef Bernard Labadie et des invités.

On retrouvera, pour l’édition 2020, le 23 décembre, la harpiste Valérie Milot, l’organiste Richard Paré et Yves Jacques à la lecture des textes. C’est un retour pour le comédien, qui avait participé à la troisième édition en 2018.

Les quatre premières éditions ont été présentées avec public et diffusées simultanément à l’extérieur à Place d’Youville. Il était impossible de procéder de cette façon, cette année, en raison de la pandémie et des mesures mises en place par la Santé publique.

Cet événement gratuit est présenté à guichets fermés, depuis ses débuts, au Palais Montcalm. Les billets s’envolent en moins d’une heure quand ils sont mis en circulation.

En plus des chants de Noël sélectionnés par le chef Bernard Labadie, La Chapelle de Québec interprétera, pour la toute première fois, l’œuvre Mais où sont les neiges...? de François Dompierre, sur un texte du cinéaste Denys Arcand.

Cette œuvre a été composée pour La Chapelle de Québec et elle n’a jamais été enregistrée ou interprétée. Elle le sera pour la première fois au Chemin de Noël.

Dons pour La Boussole

Cette nouvelle tradition est inspirée du Festival of Nine Lessons and Carols, qui se tient annuellement, depuis 1918, le 24 décembre, à la chapelle du King’s College de Cambridge, à Londres et retransmise par la BBC.

Le Chemin de Noël sera diffusé en direct, le 23 décembre à 18 h, sur la page web de ICI Québec (radio-canada.ca/chemindenoel) et sur la webradio ICI Musique Classique. Il sera aussi présenté le 24 décembre à 22 h sur les ondes de ICI Première Québec (106,3).

Il sera ensuite offert sur l’application Radio-Canada OHdio.

La générosité du public sera sollicitée et les dons seront tous remis à l’organisme La Boussole, qui vient en aide aux proches de personnes atteintes de maladies mentales.