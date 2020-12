Un des frères Morrissette est décédé

L’homme d’affaires Jocelyn Morrissette, qui a fait partie du groupe de frères ayant été propriétaires du Titan de Laval, est décédé à l’âge de 76 ans la fin de semaine dernière.

Selon le site de RDS, l’ex-dirigeant a succombé à un cancer.

Jocelyn Morrissette était le doyen de la famille. Lui et ses six frères Jean-Claude, Léo-Guy, Régis, Georges, Carol et Pierre ont été à la tête de leur équipe qui a récolté les succès durant la décennie 1990 : d’abord à Laval, puis sous les couleurs des Prédateurs de Granby, qui sont devenus en 1996 la première formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à remporter la coupe Memorial en un quart de siècle.

Au terme de la campagne 1997-1998, les Morrissette ont vendu leur concession qui s’est retrouvée au Cap-Breton pour devenir les Screaming Eagles.