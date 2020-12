Un projet de clinique médicale envisagée sur un terrain rempli de carcasses de voitures

Une petite municipalité de Chaudière-Appalaches devra payer une fortune pour décontaminer le site d’une future clinique médicale où plusieurs carcasses d’automobiles sont enfouies.

«Suite à la caractérisation du terrain, nous nous sommes aperçus qu’il était rempli de carcasses automobiles sur près de 5 mètres d’épaisseur à certains endroits!» peut-on lire dans un communiqué du conseil municipal de Saint-Raphaël destiné à expliquer la situation aux quelque 2300 résidents du village.

«Nous ne reviendrons pas sur ces mauvaises pratiques d’une époque heureusement révolue», ajoute-t-on.

Depuis les années 1960, le site a été successivement occupé «par un commerce de vente de voitures usagées, un commerce de pneus équipé d'un poste de distribution d'essence et un atelier de peinture et un centre communautaire», a souligné le cabinet du ministre de l’Environnement du Québec, le mois dernier, en confirmant l’octroi d’une subvention de 246 000 $ à la municipalité pour l’aider avec la décontamination.

Cette opération de nettoyage est estimée à 716 316 $, une dépense qui pourrait être comblée à 46 % par des subventions gouvernementales - y compris celle de Québec-, estime le conseil municipal.

Le village n’a plus de médecin depuis le départ à la retraite de ce dernier, il y a cinq ans, et le conseil veut s’ajuster au goût du jour avec une clinique, soulignant que «les médecins veulent aujourd’hui travailler en collégialité avec des ressources modernes et adaptées à leur pratique diversifiée».

Le projet soulève toutefois de la réticence dans la population. Des citoyens ne voient pas l’endettement proposé d’un bon œil et soutiennent que d’autres sites – ne nécessitant pas une telle décontamination – pourraient être envisagés.

Un référendum a été organisé afin que les citoyens de Saint-Raphaël puissent se prononcer sur la question. Le scrutin référendaire prendra fin le 22 décembre.