Un succès malgré la pandémie

Québec ville en rose, « spécial COVID-19 » : la campagne de financement annuelle du Centre des maladies du sein (CMS) s’est faite de façon entièrement numérique pour s’adapter au contexte des derniers mois.

Présentée par Québecor et appuyée par un comité organisateur bénévole et des partenaires engagés, dont le président d’honneur, William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation, Québec ville en rose 2020 a permis de récolter 141 250 $ au profit du CMS. Les fonds recueillis contribueront à l’acquisition d’équipements utilisés au quotidien par les équipes du CMS, auront un impact dans l’humanisation des soins et permettront l’avancée de la recherche clinique.

Médaille académique du Gouverneur général

L’Université du Québec à Rimouski a procédé récemment à la remise des médailles d’or et d’argent du programme de la Médaille académique du Gouverneur général, qui souligne la qualité du dossier universitaire de ses récipiendaires. La médaille d’or a été remise à David Didier (photo), diplômé au doctorat en sciences de l’environnement. Originaire d’Amqui, David a consacré sa thèse au développement et à l’analyse d’une méthode de cartographie de la submersion côtière dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Il est désormais professeur à l’UQAR en géographie. Sabrina St-Hilaire (photo), diplômée au baccalauréat en sciences comptables au campus de Lévis, a pour sa part reçu la médaille d’argent. Originaire de Lévis, Sabrina a terminé son baccalauréat en conservant une moyenne parfaite.

80 tonnes de truite

La pisciculture Aquaculture l’Indigène, de Longue-Rive sur la Côte-Nord, a distribué cette année plus de 80 tonnes de truites d’ensemencement (soit la limite permise par le MAPAQ) partout à travers le Québec. Avec un produit de plus en plus connu, l’entreprise propose trois grosseurs de poisson, soit les alevins (3/4 pouces à 1 1⁄2 pouce), les truites de 3 à 6 pouces ainsi que celles atteignant 9 à 12 pouces. Le marché ne cesse de s’ouvrir pour cette entreprise qui a vu le jour en 2011 avec la construction d’une pisciculture à Longue-Rive et grâce à un consortium de 5 investisseurs, dont AG-Bio Centre de Lévis. Des projets d’agrandissement sont prévus pour les prochains mois. Sur la photo, Serge Pelchat, d’Aquaculture Indigène.

Anniversaires

Carole Vézina (photo) de Carole Vézina, stratège en commercialisation et placement média... Jeannot Lessard de Groupe TVA, 56 ans... Kim St-Pierre, ex-gardienne de but, trois fois médaillée d’or olympique et cinq fois championne du monde de l’IIHF, 42 ans... Émilie Heymans, médaillée de bronze avec Blythe Hartley en plongeon synchronisé sur 10 m en 2004 aux JO d’Athènes, 39 ans... Germain Houde, comédien québécois, 68 ans... Steve MacLean, astronaute canadien, 66 ans... Jane Birkin, actrice et chanteuse britannique francophone, 74 ans.

Disparus

Le 14 décembre 2005 : Valérie Gignac (photo) 25 ans, policière native de Québec, au service de la Ville de Laval... 2019 : Mgr André Gaumond, 83 ans, archevêque émérite de Sherbrooke... 2017 : Louis-Paul Neveu, 86 ans, député fédéral de Shefford (1965-1968)... 2015 : Glen Sonmor, 86 ans, hockeyeur canadien (Rangers NY) et entraîneur (AMH-LNH) avec le Minnesota... 2013 : Jacques Proulx, 78 ans, un des grands noms de la radio québécoise... 2013 : Peter O’Toole, 81 ans, acteur irlandais (Laurence d’Arabie)... 2011 : Joe Simon, 98 ans, bédéiste américain... 2002 : Suzanne Langlois, 74 ans, comédienne québécoise... 1996 : Gaston Miron, 68 ans, poète québécois... 1989 : Andreï Sakharov, 68 ans, académicien soviétique... 1985 : Roger Maris, 51 ans, ancien joueur étoile des Yankees de NY (1960-1966).