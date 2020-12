William Stanback revient à la maison

Le porteur de ballon William Stanback est de retour avec les Alouettes de Montréal, puisqu’il a paraphé un contrat de deux ans avec le club, lundi.

Stanback avait demandé aux Alouettes de le libérer au mois de janvier dernier pour tenter sa chance dans la NFL avec les Raiders de Las Vegas. L’ancienne équipe d’Oakland l’a toutefois libéré au mois d’août.

Maintenant de retour dans la Ligue canadienne de football (LCF), il n’a qu’un objectif en tête: remporter la coupe Grey.

«Je suis content d’avoir cette opportunité de revenir avec cette équipe qui m’a donné ma première chance, a lancé Stanback lors d’une vidéoconférence. Je me sens à la maison à Montréal. Je sais ce que je dois faire pour faire gagner l’équipe et ramener la coupe Grey à cette ville. C’est ma priorité.»

L’Américain de 26 ans a porté les couleurs des Alouettes pendant deux saisons, en 2018 et 2019. En 14 rencontres en 2019, il a porté le ballon 170 fois pour des gains de 1048 verges et cinq touchés. Il a ainsi été nommé sur l’équipe d’étoiles du circuit Sa moyenne de 6,2 verges par course lui avait d’ailleurs conféré le premier rang dans la Ligue canadienne de football (LCF).

«Nous sommes extrêmement heureux que William ait choisi de revenir à Montréal et de faire partie de notre noyau de joueurs pour les prochaines années, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia. Son retour nous permettra de continuer à offrir du football excitant et spectaculaire à nos partisans, en plus de donner une grande dose de talent et d’énergie à notre unité offensive.»

Sacrifice

Maciocia a également révélé que Stanback avait accepté de faire des sacrifices financiers pour revenir à Montréal, la LCF étant durement touchée par la pandémie de COVID-19.

«Avec le contexte actuel, ce qui est important avec l’argent disponible, c’est de savoir comment l’investir, a lancé Maciocia. On a identifié un noyau de joueurs à qui offrir des contrats. Les joueurs sont au courant du contexte. Tout le monde a eu besoin de faire des sacrifices.»

Les Alouettes ont également annoncé qu’ils avaient paraphé une entente de deux saisons avec le joueur de ligne défensive américain Chris Favoroso.