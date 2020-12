Angela Merkel avant le Dr Arruda

Depuis quelques semaines, on sent les tensions entre le gouvernement caquiste et la santé publique. Maintenant, on peut même penser que le Dr Arruda passe au deuxième derrière la chancelière allemande Angela Merkel.

En entrevue avec Pierre Bruneau, lundi, M. Legault n’a pas caché son jeu à propos de l’annonce qu’il va faire en fin de journée aujourd’hui : « Je m’inspire de l’Allemagne. J’écoute aussi le Dr Arruda et la santé publique. On regarde différents scénarios. Mais comme le disait Mme Merkel en fin de semaine, on peut peut-être laisser les gens faire leur magasinage jusqu’à Noël. Mais après ça, est-ce qu’on peut, pour un certain temps, fermer les magasins pour être capable de casser la vague et éviter des contacts. »

Dans les coulisses à l’Assemblée nationale, depuis le témoignage du Dr Arruda à la commission parlementaire de la santé et des services sociaux, on entend du mécontentement de la part de l’équipe gouvernementale à la suite des révélations entourant la fermeture des restaurants au début de l’automne.

Hier, M. Legault a expliqué qu’il y avait des enjeux de communication avec le directeur national de la santé publique : « Bien communiquer des consignes, être concis, ça s’apprend. Et je pense que le docteur Arruda n’avait pas d’occasions comme ça jusqu’à il y a neuf mois, d’aller vulgariser des consignes. Parfois il peut s’étendre un peu plus, ce qui peut amener un peu de confusion. »

En politique, quand une décision ne passe pas bien, on blâme la communication. Quand on fait une erreur ou qu’on se mêle dans ses lacets, on blâme la communication. C’est un classique, la communication a le dos large.

Dans quelques heures, M. Legault et le docteur Arruda vont présenter une quatrième version du contrat moral pour Noël. Avec l’histoire entourant la fermeture des restaurants, le premier ministre va devoir arriver avec des données probantes pour expliquer les nouvelles mesures sanitaires.

Également, pour que l’opération de communication soit un succès, il faudra que les consignes soient claires, cohérentes et que tout le monde chante à l’unisson.