Avez-vous vos cadeaux?

L’heure est grave et le gouvernement veut s’assurer de « casser la deuxième vague ». Devant l’urgence de réduire les contacts, François Legault vous donnera aujourd’hui le feu vert pour les augmenter jusqu’à Noël.

Vite, ruez-vous dans les centres commerciaux ! Voici donc l’occasion rêvée de montrer à tout un chacun cette nouvelle compétence perfectionnée en 2020 : faire la file au magasin !

Manque de vision

Au moins, on ne l’apprendra pas à la dernière minute, me direz-vous. Mais justement, pourquoi avoir attendu le 14 décembre pour se demander si le Boxing Day est une nécessité ?

Comme devant les vacances de la construction, la saison de la chasse, l’Halloween et le Black Friday, le gouvernement a l’air surpris de voir que Noël revient encore cette année.

Avec un peu de vision, il me semble qu’il aurait été facile de proposer des solutions aux centres commerciaux. Si on peut passer une résonance magnétique en pleine nuit, on n’aurait pas pu repenser le sacro-saint magasinage ?

Le sens de la fête

Tout comme vous, j’ai la vilaine habitude de faire mes achats de Noël à la dernière minute. Si j’en veux à quelqu’un, c’est probablement plus à moi qu’à vous.

Mais après tous les mois qu’on a passés à la maison, en distanciation, à se parler par Zoom, à faire notre levain et à consommer local, force est d’admettre qu’on n’a pas appris grand-chose.

Justement, on a assez souffert, c’est le temps de se faire plaisir, qu’on me répondra.

Or, ce qui ressort de toute cette crise, c’est que l’important, ça devrait être les gens, pas les objets. Noël est depuis trop longtemps une fête commerciale, un détournement de sens contre lequel nous avons bien peu d’emprise.

Je pourrais bien vous promettre qu’on ne m’y reprendra plus, mais la pandémie ne m’a pas rendue menteuse.