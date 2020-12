[BALADO] Nos maisons toujours plus connectées

Nos maisons, considérées comme des havres de paix, sont de plus en plus équipées d’appareils dits «intelligents», censés nous aider à économiser de l’énergie et du temps, et à nous assurer une plus grande sécurité, sans oublier notre confort.

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les maisons des Québécois suivent la tendance mondiale, et se branchent de plus en plus à ces appareils de toutes sortes.

Une nouvelle étude dresse le portrait de la maison «intelligente» québécoise.