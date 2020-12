THÉRIAULT, Lorraine



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 12 décembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Lorraine Thériault, épouse de monsieur Gilles Deschênes. Fille de feu dame Amélia Dupont et de feu monsieur Henri Thériault, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Marlène (Simon Desrosiers) et Marie-Pierre (Martin Laurendeau); ses petits-enfants: Anaïs et Hugo Desrosiers, Arianne et Sarah-Maude Laurendeau; Elle était la sœur de: Émilien (Josiane Tremblay), Marcel (Micheline Tremblay), Céline, Denise et feu Clément; de la famille Deschênes, la belle-sœur de: Denis (Colette Chouinard), Jean-Guy (Charlotte Dubé), feu Paul (Béatrice Dionne), Camil (feu Claudette Pelletier), Benoi (Agathe Gaudreault), André (Diane Pelletier), Rolland, feu Henri (Gisèle Bélanger), Aurel, Gaétan (Francine Giasson) et Lucie (Marcel Chouinard). Sont aussi affectés par son départ sa filleule Amélie Payeur, son filleul Mario Deschênes, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères et chaleureux remerciements sont adressés au Dr Jacques Rivest, au Dre Annie Mercier, aux membres de l'équipe en oncologie de l'Hôpital de Montmagny, à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à celui de La Maison d'Hélène pour leur soutien, leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350 avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/ Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairede 11h à 14h., et de là au crématorium.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " au bord de l'eau ".