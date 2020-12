Claude Castonguay, ex-ami saisonnier

Durant quelques années, Claude Castonguay fut un ami saisonnier que je rencontrais chaque été aux Îles-de-la-Madeleine.

Les deux pieds dans le sable, le nez au vent (parce qu’il vente toujours là-bas), nous parlions de tout et de rien. Mais vous l’avez peut-être deviné, la plupart du temps, nous discutions du système de santé. Par déformation (ou formation), Claude ne cessait pas de le scruter à la loupe.

C’est en 1966 que le premier ministre Daniel Johnson (pas le fils, le père) confia à Castonguay et à Gérard Nepveu l’étude de nos soins de santé, encore sous la houlette des religieuses. Pas question à l’époque d’avortement ou de morphine. On mettait ses souffrances au pied de la croix. Il fallut attendre le gouvernement de Robert Bourassa pour que Claude soit nommé ministre de la Santé et que naisse enfin l’assurance-maladie.

Si des milliers de Québécois considèrent encore Claude Castonguay comme le « père de l’assurance-maladie », les plus jeunes ne savent pas qui il est. Ils ignorent aussi qu’on a appelé longtemps notre carte-soleil la « castonguette » en son honneur.

UNE DENT CONTRE BARRETTE

Claude avait avalé de travers que Gaétan Barrette, ministre de la Santé, lui enjoigne de prendre sa retraite. Claude avait eu le front de critiquer sa réforme. Il acceptait d’ailleurs assez mal qu’on ne le consulte pas davantage. C’est pour ça qu’il écrivait de temps à autre dans La Presse dans l’espoir de passer ses messages.

Sur les plages de la Pointe-aux-Loups ou de la Dune du nord, nous débattions aussi du vieillissement de la population, auquel nous participions tous les deux bien malgré nous, de l’avenir que connaîtraient nos enfants et... de nos femmes. Là-dessus, je crois que je lui paraissais suspect. J’en suis à ma cinquième, alors que lui vivait depuis des lunes (de miel) avec Mimi, la fille de l’ancien lieutenant-gouverneur Gaspard Fauteux.

Au début, l’homme m’intimidait. D’abord, il était actuaire. Ce n’est pas si commun de rencontrer un actuaire en chair et en os. Au moment où il avait choisi ce métier-là, il s’était exilé à Winnipeg, l’Université du Manitoba étant l’une des seules au pays à faire des mathématiques et du hasard une science nommée actuariat !

UN AMI « QUATRE SAISONS »...

Un soir, je suis allé manger chez Mimi et Claude à Havre-aux-Maisons avec mon ami Jean St-Cyr qui me les avait fait connaître. On m’avait prévenu qu’ils se couchaient très tôt. Nous avons ri comme des bossus jusqu’à près de minuit.

À partir de ce moment, Claude est passé d’ami saisonnier à ami « quatre saisons ». Je pourrais le voir plus souvent, puisqu’il demeurait à L’Île-des-Sœurs et qu’il passerait plusieurs mois dans Charlevoix. Ce ne sont plus les îles, mais les paysages de Charlevoix qu’il immortaliserait désormais sur ses toiles naïves.

Maintenant que Claude nous a quittés, avec qui vais-je défaire les nœuds du réseau de la santé ? Avec qui vais-je débattre des politiques de Trudeau et de Legault ? Avec qui pester contre ceux qui dégradent notre langue à la radio et à la télévision ? Avec qui m’entretenir de Radio-Canada qui dédaigne son mandat pour faire n’importe quoi ?

Il me semble voir Claude faire une moue de déception, lui qui savait aussi bien que moi qu’il y a des centaines d’autres Québécois comme nous qui rêvent chaque jour de refaire le monde. Hélas ! sans pouvoir y arriver.