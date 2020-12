Comment prendre la bonne décision?

J’ai une liaison avec un homme rencontré sur le net l’été dernier. Je traversais une période difficile avec mon conjoint à cause du télétravail et de nos deux enfants toujours dans nos jambes. Le quotidien plate dans lequel on s’était enlisés me désespérait.

Tous deux en zone orange, on n’a pas eu à se reconfiner, et on a continué à se voir. Mais le fait que je ne sois pas prête à quitter mon mari l’indispose et il me le fait sentir. Il met de la pression pour que je fixe la date de ma séparation et j’en suis incapable. Comment lui dire que je doute de la viabilité d’une union juste basée sur la passion? Je crains que lui dire la vérité ne l’éloigne.

Une fille ambivalente

Vous souhaitez préserver la chèvre et le chou, mais sachez qu’il n’y a rien de glorieux à faire marcher quelqu’un comme vous le faites. Le ton de votre mot m’indique que vous n’avez pas envie de quitter votre conjoint. Vous souhaitez juste mettre du piquant dans une vie terne. Mais est-ce vraiment honnête de votre part de tromper ainsi ces deux hommes ?