Cory Stillman se joint aux Coyotes comme entraîneur adjoint

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Cory Stillman a été embauché à titre d’entraîneur adjoint des Coyotes de l’Arizona, mardi.

«Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Cory au sein du personnel d’entraîneurs de Rick Tocchet, a affirmé le directeur général des Coyotes, Bill Armstrong, dans un communiqué. Il est un très bon entraîneur qui a une excellente éthique de travail et qui est passionné par le hockey. Je suis sûr que nos joueurs et notre personnel profiteront de ses connaissances et de son expertise.»

Stillman a disputé 1025 rencontres dans la LNH, lui qui y évoluait comme joueur de centre. Lors de sa longue carrière, il a amassé 278 buts et 449 aides pour un total de 727 points.

Après avoir accroché ses patins en 2011, le natif de Peterborough, en Ontario, a fait partie de l’équipe de développement des joueurs des Panthers de la Floride et a été le directeur du développement chez les Hurricanes de la Caroline pendant cinq ans.

Plus récemment, Stillman a été l’entraîneur-chef des Wolves de Sudbury, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario. En trois campagnes, il a maintenu un dossier de 94-89-16.