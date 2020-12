Dernier tir nourri contre la loi 21

La loi 21 a subi son dernier tir nourri de la part de ses opposants afin de la faire invalider mardi matin, alors que les plaidoiries ont pris fin. La décision, qui est très attendue, ne sera pas connue avant la fin février 2021.

• À lire aussi: La loi 21 viendrait protéger les femmes

«Je vais faire le mieux de mes faibles capacités pour rendre jugement le plus rapidement possible, a lancé avec un ton pince-sans-rire le juge Marc-André Blanchard. Ce sont des enjeux extrêmement délicats, fondamentaux pour notre société. Le tribunal a compris cette situation-là.»

Le magistrat a indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer de date où il fera connaitre son verdict, mais que ça n'irait pas avant la fin du mois de février 2021. Le procès a débuté le 2 novembre dernier.

Lundi, les arguments des défendeurs de la Loi sur la laïcité de l'État ont fini d'être présentés.

Mardi, c'était le droit de réplique des avocats des groupes réclamant qu'elle soit infirmée, avant que le juge prenne l'affaire en délibéré.

Tour à tour, ils ont défilé afin de réfuter certains aspects mis de l'avant dans les derniers jours par le Procureur général du Québec, ou le Mouvement laïque québécois et le groupe Pour les droits des femmes du Québec qui se sont montrés en faveur de la législation.

Dérapage avec la clause dérogatoire ?

Plusieurs avocats contre la loi sur la laïcité se sont inquiétés de l'usage de la clause nonobstant, plus connue sous le nom de clause dérogatoire, et des dérapages à laquelle elle pourrait mener.

Elle a été utilisée par Québec pour la loi sur la laïcité, dans le but d’empêcher de contester sa validité au motif qu’elle violerait des droits et libertés garantis par les chartes des droits.

«Pourquoi se doter d'une charte et pourquoi faire référence à des droits inaliénables, s'ils peuvent être mis de côté pour éviter un examen judiciaire [en utilisant la clause nonobstant]», a souligné Me Theodore Goloff, représentant l'Association de droit Lord Reading, qui regroupe les juristes juifs du Québec.

«Ce qu'implique le raisonnement du procureur général, c'est que dès que le législateur utilise [la clause dérogatoire], c'est qu'il ne peut plus avoir tort. Il doit y avoir une ligne qui est tracée, dans un contexte où il n'y aurait aucun garde-fou pour la protection d'une minorité religieuse vulnérable», a renchéri plus tard Me Rémi Bourget, avocat de la Fédération autonome de l’enseignement.

Une loi qui a des conséquences

Les impacts de la loi 21 sur les minorités religieuses ont aussi été rappelés au juge pour qu'il en prenne compte dans son analyse.

«Cette loi punit les gens qui pratiquent leur foi. Il y a des sanctions, il y a des conséquences pour enfreindre la norme établie par cette règle. Ce ne sont pas des effets neutres», a indiqué Me Olga Redko, qui représente le Conseil national des musulmans canadiens et l’Association canadienne des libertés civiles et la plaignante Ichrak Nourel Hak.

«La personne portant un symbole religieux invoque sa liberté de religion comme un bouclier contre les demandes qu'elle le retire. Elle ne demande qu'on respecte sa liberté. Elle ne dit certainement pas que les gens doivent adopter sa pratique religieuse ou ses vues religieuses. La seule chose qu'elle demande, c'est de respecter sa liberté d'être différente», Me Azim Hussain, représentant le Comité juridique de la Coalition Inclusion Québec.