Deux nouveautés Apple: Fitness+ et configuration familiale

Commençons par Fitness+, le tout nouveau service de mise en forme par abonnement qui est lancé dès aujourd’hui, 14 décembre.

Ce service qui propose des séances de style studio sur iPhone, iPad et Apple TV fait également appel à la montre connectée Apple Watch pour enregistrer les données biométriques, comme le pouls cardiaque, les calories brûlées ou encore la durée des exercices physiques.

Entraîneurs et musique à fond

Dix types d’entraînement populaires sont proposés pour l’inauguration – musculation, yoga, danse, gainage, vélo, tapis roulant (course et marche), rameur, entraînement fractionné de haute intensité et récupération pleine conscience – lesquels sont animés par une équipe d’entraîneurs sur fond de musique rythmée. En passant – et je le découvre comme vous – un entraînement fractionné de haute intensité en est un qui fait alterner de courtes séances d’exercices cardiovasculaires à haute intensité et de brèves périodes de récupération.

Parlant de musique, le géant à la pomme voudra certainement qu’elle provienne de son service Apple Music qui a prévu plusieurs listes de lecture « pour vous aider à puiser la force et la détermination nécessaires afin que vous donniez le maximum de vous-mêmes », peut-on lire dans l’appli En forme.

Prix des abonnements

La plupart des exercices n’exigent pas ou peu d’équipements, comme un ensemble d’haltères, d’autres un tapis roulant, un vélo stationnaire ou un rameur.

Pour les mesures biométriques, il faut utiliser une montre Apple Watch série 3, 4, 5 et bien entendu celles des séries à venir et un téléphone intelligent iPhone pour la configuration et le jumelage. Les entraînements peuvent être vus sur les écrans des tablettes iPad ou des lecteurs Apple TV. Ces derniers ne sont pas obligatoires, mais les iPhone et Apple Watch le sont.

La montre et le téléphone devront tourner sur watchOS 7.2 et iOS 14.3.

Les tarifs canadiens sont de 12,99 $ par mois ou 99,99 $ par an, avec un mois gratuit dans les deux cas. De plus, Apple offre trois mois d’abonnement à Fitness+ à l’achat d’une montre Apple Watch série 3 ou plus récent.

À noter que jusqu’à six membres d’une même famille peuvent profiter du service Fitness+ au même prix. Et grâce au partage de l’appli Activité, les utilisateurs ont la possibilité de partager leurs entraînements avec d’autres et sur les médias sociaux.

Configuration familiale

Comme son nom l’indique, la configuration familiale offre aux personnes âgées et aux enfants de la maison qui n’ont pas d’iPhone des fonctions de communication, de santé, de mise en forme et de sécurité pourvu qu’elles portent une montre Apple Watch à leur poignet.

En vigueur dès le 14 décembre, cette configuration familiale est disponible sur les montres Apple Watch SE et série 4 ou plus récentes, avec les mises à jour à watchOS 7.2 et iOS 14.3.

À l’aide de leur iPhone, Apple indique que les parents peuvent configurer l’Apple Watch de leurs enfants et les localiser. Les jeunes peuvent converser avec leur famille et leurs amis et profiter de plusieurs applis intégrées à leur montre.

Comme pour Fitness+, les données personnelles chiffrées et sécurisées ne sont pas exploitées à des fins publicitaires.

Pendant les heures de classe, les parents qui ont accès aux montres de leurs enfants sont capables d’appliquer le mode École qui limite l’accès aux applications. Un cercle jaune sur le cadran est facilement reconnaissable par les parents et enseignants.

Une fonction appelée Temps d’arrêt peut en outre être activée.

Pour les personnes âgées, des outils de santé et de sécurité sont à leur disposition, comme la détection de chute et les notifications d’arythmie.

Et en sélectionnant l’affichage très grand du cadran, les fonctions et la lecture sont plus faciles à lire et à régler. Comme pour les enfants, des objectifs d’activité sont offerts pour motiver et faire bouger les personnes âgées.

Seul hic à cette configuration familiale, les appareils iPhone et montres Apple Watch série 4 version GPS+cellulaire doivent être desservis par un opérateur commun.