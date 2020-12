[EN DIRECT 15 DÉCEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 72 824 936

Décès: 1 620 490

CANADA

Cas: 468 861, 165 535 au Québec

Décès: 13 553 décès, 7533 au Québec

LES MANCHETTES DU MARDI 15 DÉCEMBRE

6h34 | La doyenne d’une maison de retraite dans les Alpes françaises, âgée de 105 ans, a survécu cet automne à la COVID-19, a-t-on appris mardi auprès du directeur de l’établissement, confirmant une information du journal local le Dauphiné Libéré.

Léa Lavy qui a fêté ses 105 ans le 10 décembre, a eu une forme bénigne de la malade cet automne et en réchappé.

Pour son anniversaire, « on a fait un petit événement avec sa belle-fille, pour marquer le coup », a raconté à l’AFP, Stéphane Richard, le directeur de la maison de retraite « Fondation du Parmelan », à Annecy.

« On lui a offert un bouquet de fleurs et le président de la fondation est venu, avec quelques soignants, dans le salon, en gardant le masque et sans partager de gâteau », gestes barrière obligent, a-t-il ajouté.

« Ça me fait un petit peu peur », a toutefois concédé l’intéressée au Dauphiné libéré, précisant qu’elle vivait encore il y a peu dans sa maison d’Annecy.

La maison de retraite dans laquelle elle réside depuis « quelques mois » a pourtant été durement éprouvée par la deuxième vague de la COVID-19 « 109 de nos 185 résidents l’ont eu (soit près de 60 %) et nous avons déploré 33 décès », a déclaré Stéphane Richard.

6h29 | Les Français sont invités mardi à se déconfiner prudemment avant Noël pour éviter un nouveau pic de contaminations lors des fêtes, à l’heure où les restrictions s’allègent légèrement sauf pour les secteurs de la restauration et de la culture, en colère.

AFP

6h14 | En Irak, pays ravagé par des décennies de conflits et en proie à une crise économique ayant fait bondir chômage et pauvreté, nombreux sont ceux qui ont abandonné les masques sanitaires, plus préoccupés par l’impact économique de la pandémie que par le virus.

AFP

6h14 | La Jordanie donne son feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech.

La Jordanie a donné son feu vert au vaccin de l’alliance Pfizer/BioNTech ouvrant la voie à la vaccination dans ce pays confronté à une forte hausse des cas d’infection au nouveau coronavirus, selon une source officielle.

L’Agence jordanienne des produits alimentaires et médicamenteux (JFDA) a annoncé avoir accordé une licence d’urgence pour utiliser le vaccin anti-coronavirus de Pfizer en Jordanie.

Le directeur général de la JFDA, Nizar Mheidat, a déclaré à l’agence jordanienne de presse (Petra) que l’administration avait conclu toutes les étapes pour l’octroi de la licence, afin d’approuver et de distribuer le vaccin dans le pays.

Il a indiqué qu’une étude était également en cours pour permettre l’utilisation d’autres vaccins fabriqués par deux sociétés spécialisées. Les autorités sanitaires jordaniennes ont fait état auparavant de contacts avec le laboratoire britannique AstraZeneca, et l’américain Johnson & Johnson.

La Jordanie, pays de quelque 10 millions d’habitants, a enregistré 262 477 cas d’infection au nouveau coronavirus, dont 3407 décès.

2h54 | Les femmes accomplissent la plupart des tâches parentales au sein de leur ménage pendant la pandémie, y compris l’enseignement à domicile, selon une étude de Statistique Canada.

2h49 | Une récente étude canadienne révèle que la prescription de l’oméga-3 peut réduire l’inflammation et améliorer les symptômes de la COVID-19.

0h05 | Vaccins: l’Unicef demande que les enseignants soient une priorité.

0h00 | Le Boxing Day n’aura finalement pas lieu cette année au Québec, si l’on se fie aux propos tenus par le premier ministre, François Legault, au cours de la journée d’hier.