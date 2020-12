REM : 10 milliards $ pour desservir l'Est de Montréal

La Caisse de dépôt et placement du Québec a officiellement annoncé mardi matin l'ajout de 23 stations au Réseau express métropolitain (REM), pour desservir l'Est de Montréal.

D'une valeur d'environ 10 milliards $, le projet REM de l'Est présenté par les dirigeants de la Caisse inclut l'ajout d'une vingtaine de stations sur un tracé de 32 kilomètres, soit 7 km souterrains et 25 km aériens. Le réseau s’arrêtera notamment sur la branche est de la ligne verte du métro (station Honoré-Beaugrand), à une station du futur prolongement de la ligne bleue du métro et desservira l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles.

Le REM desservira ainsi aussi les arrondissements de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve (une desserte entre le parc Maisonneuve et le centre-ville est prévue en 10 minutes), Saint-Léonard, et montera jusque dans le secteur Montréal-Nord, avec un arrêt au cégep Marie-Victorin.

Les trains devraient circuler à toutes les 2 à 4 minutes lors des heures de pointe et permettront de relier l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles au centre-ville de Montréal en l'espace de 25 minutes comparativement à près d'une heure actuellement en voiture ou en transport collectif.

Il est trop tôt pour définir les sommes du projet qui seront financées par les différents ordres de gouvernement, précise le directeur général de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud.

L’objectif de la Caisse serait de débuter la construction du projet REM de l'Est autour de la mi-2023 pour une mise en service vers la mi-2029.

Le REM comprendra donc à terme un total de 49 stations réparties dans le Grand Montréal dont plusieurs sont prévues dans l'axe de la ligne rose du métro, projet qui avait été présenté par l'administration de la mairesse Valérie Plante. Les 26 premières stations du REM sont actuellement en chantier et seront mises en services graduellement entre 2022 et 2025, en commençant par le tronçon Rive-Sud.

Structure aérienne au centre-ville

En raison de la présence des lignes du métro de Montréal et du réseau piétonnier souterrain au centre-ville, le passage du train électrique de la Caisse devra se faire via des structures aériennes à partir du boulevard Robert-Bourassa. Il s'insérera ensuite à la structure aérienne au centre du boulevard René-Lévesque et se poursuivra sur la rue Notre-Dame avant de bifurquer vers le nord à proximité de la rue Dickson et se séparera en deux antennes distinctes.

Des audiences seront tenues sur le prolongement du REM par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), qui a pour mission d'informer et de consulter la population sur des questions relatives à la qualité de l'environnement. La Caisse prévoit des audiences aussi tôt que la mi-2022.

133 usagers par jour

À terme, la Caisse estime que plus de 133 000 usagers emprunteront chaque jour en 2044 le REM de l'Est, ce qui permettra de réduire les bouchons de circulation et devrait désengorger les différentes branches du métro de Montréal.

Le service sera offert aux mêmes heures que celui du métro de Montréal, soit de 5h30 à environ 1h00 du matin

La phase un du projet de train léger du REM actuellement en construction est évalué à plus de 6,5 milliards $ et est financé à moitié par la Caisse. Les gouvernements provincial et fédéral déboursent chacun 1,28 milliard $ pour l'aménagement des 26 premières stations du REM sur 67 kilomètres dans le Grand Montréal.