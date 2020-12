Fuite de données à Protégez-vous

Protégez-vous, le magazine connu pour ses tests sur des milliers de produits de consommation, a été victime d’une fuite de données qui semble toucher l’ensemble de ses clients passés et présents.

« On ne sait pas combien de personnes sont touchées, mais on a envoyé un courriel à tout le monde en fin de semaine, on en a envoyé plus de 400 000 », indique Louis Aucoin, de la firme TESLA RP, qui s’occupe des relations publiques du magazine.

Une enquête a été ouverte et devrait être bouclée à la fin de la semaine. Le trésor dérobé se limiterait à une liste d’adresses courriel, selon M. Aucoin, puisque « les mots de passe ne sont pas compromis et sont restés cryptés ».

Et les informations bancaires des abonnés ne feraient pas partie de la fuite.

Dans le courriel envoyé à plus de 400 000 adresses, Protégez-vous demande tout de même à tout le monde de modifier son mot de passe « dès maintenant ».

« Le fichier de mot de passe est volé », confirme Paul Laurier, PDG et fondateur de Vigiteck.

L’expert en cybersécurité, qui fait d’ailleurs lui-même partie des victimes de la fuite de données, recommande à ceux qui utilisent le même mot de passe ailleurs de le changer aussi. « Partout où les gens sont connectés ou font de la consommation avec ce mot de passe, il faut le changer. C’est plate », lance-t-il.

Risque moyen

Les vols de données sont « le crime du siècle » et sont là pour rester, ajoute l’expert. Si « tout est vulnérable », la fuite chez Protégez-vous demeure un risque modéré.

« Si quelqu’un perçait mon compte Google, avec mon historique d’achat, de géolocalisation, de données biométriques, ce serait vraiment critique », illustre M. Laurier.

Avec ce qu’ils ont dérobé, les voleurs de Protégez-vous ont tout au plus accumulé des adresses courriel et des numéros de téléphone.

« C’est un risque moyen. Mais avec Desjardins et les autres, ça commence à faire beaucoup », conclut l’expert.