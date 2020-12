Gel de taxes pour tout le monde à L'Ancienne-Lorette en 2021

Après Québec, Lévis et Saint-Augustin-de-Desmaures, la Ville de L’Ancienne-Lorette a annoncé à son tour, mardi soir, un gel de taxes en 2021.

Le budget 2021, dévoilé lors d’une séance extraordinaire virtuelle, a été adopté deux jours après l’élection du nouveau maire, Gaétan Pageau, qui succède à Émile Loranger, mort subitement en avril dernier.

M. Pageau, qui n’a pas encore été assermenté, n’a pas participé à la séance ni à l’élaboration de ce budget, préparé par les autres conseillers et les fonctionnaires de la Ville dans les dernières semaines. Il prônait lui aussi un gel de taxes en campagne électorale.

La facture de taxes sera gelée pour l’ensemble des contribuables cette fois-ci, tous secteurs confondus (résidentiel, 6 logements et plus, commercial, industriel, agricole, terrain vague). Il s’agit d’un deuxième gel en trois ans pour le secteur résidentiel, après celui décrété en 2019. Il en coûtera 3 094 $/an pour une maison unifamiliale moyenne évaluée à 291 000 $.

Les élus ont adopté à l’unanimité le budget équilibré de 33,1 M$, en hausse de 2,5 %. La quote-part versée à la Ville de Québec, pour les services d’agglomération comme la police, les pompiers, le transport en commun ou l’eau potable, s’élèvera à 16,3 M$, en hausse de 1 M$ (+ 6,4 %) par rapport à l’an dernier. Les pertes liées à la COVID-19 expliqueraient cette augmentation.

Subvention pour la pandémie

En revanche, la Ville de L’Ancienne-Lorette a obtenu une aide financière de 1 M$ du gouvernement en raison de la pandémie, ce qui lui permet de compenser les pertes découlant de la crise sanitaire.

La Ville prévoit des investissements de 16,5 M$ en 2021, 2022 et 2023, pour différents projets. Près des deux tiers de cette somme sera consacrée à la réfection d’infrastructures de rue, d’aqueduc et d’égout. L’endettement total net à long terme, qui a atteint un sommet de 40,1 M$ en 2020, diminuera à 35,8 M$ d’ici un an. La Ville prévoit augmenter les paiements comptants pour stabiliser sa dette dans les années à venir.

Sylvie Papillon a présidé sa dernière séance à titre de mairesse suppléante et a reçu les éloges des autres conseillers et des fonctionnaires pour son travail des derniers mois.

Hausse de 1,4 % à Sainte-Brigitte-de-Laval

Les citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval n’auront pas la même chance que ceux des autres villes environnantes. La municipalité a annoncé une hausse de taxes de 1,4 % mardi soir, une augmentation «nécessaire» et «responsable», a plaidé le maire Carl Thomassin, rappelant que la pandémie avait également eu des impacts importants sur les finances de la Ville.

«Il aurait été tentant d’utiliser les sommes compensatoires reçues du gouvernement pour geler le compte de taxes des citoyens, surtout en cette année électorale. Une décision semblable aurait été contraire aux orientations prises depuis trois ans par notre équipe et irresponsable dans le contexte. Notre volonté est d’éviter d’hypothéquer la stabilité financière de la Ville pour les années futures», a déclaré M. Thomassin.