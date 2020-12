Joe Thornton, le meilleur qu’ait connu Peter DeBoer

Même s’il ne dirige plus le vétéran Joe Thornton, l’entraîneur-chef Peter DeBoer lui voue toujours une grande admiration et il le dit encore disposé à réaliser de belles performances sur la patinoire.

Maintenant pilote des Golden Knights de Vegas, DeBoer a été à la barre des Sharks de San Jose pendant plus de quatre saisons à compter de 2015 et a eu l’occasion de connaître davantage l’attaquant qui poursuivra sa carrière l’année prochaine avec les Maple Leafs de Toronto. Aussi, il a été impressionné par ce qu’il a vu et pas seulement au plan hockey.

«Il fut le joueur le plus agréable à côtoyer quotidiennement que j’ai eu, a déclaré l’instructeur au quotidien "Toronto Sun" récemment. C’est un professionnel avec de l’énergie positive. Et ce qu’il amène constitue un excellent message. Il prône un style de la vieille école, car il ne craint pas d’interpeller les gars, jeunes ou plus vieux, à propos des attentes vis-à-vis un professionnel.»

«C’est un gars fascinant. Il a disputé sa première saison sous les ordres de Pat Burns [chez les Bruins de Boston en 1997-1998] et a ensuite évolué pour Mike Keenan. Il a progressé en jouant pour des entraîneurs durs. Il a vécu pas mal tout durant sa carrière et il n’a pas de problème à inciter les gens à performer à un certain niveau. Il parlera, peu importe les circonstances», a-t-il enchaîné. Et il aime tout à propos de la Ligue nationale : les déplacements, les voyages en avion, les entraînements. Sa passion est contagieuse.»

Les Leafs ont-ils fait une bonne affaire?

Toutefois, certains s’interrogent à savoir si le directeur général des Leafs, Kyle Dubas, a pris la bonne décision en accordant un contrat à Thornton, un pivot de 41 ans, cet automne. Selon DeBoer, la réponse est oui.

«Une chose demeure vraie concernant Joe : il rend ses ailier meilleurs. Il leur offre des occasions de marquer que d’autres ne peuvent leur donner», a-t-il dit.

«Il a encore du hockey en lui. Ce n’est pas le Joe Thornton d’il y a cinq ans quand je l’ai connu à San Jose. À l’époque, vous pouviez le placer avec deux gars de quatrième trio et il trouvait le moyen de les transformer en de très bons joueurs.»

À titre d’exemple, Jonathan Cheechoo a inscrit 56 buts aux côtés de Thornton en 2005-2006. Aujourd’hui, ce ne serait pas la même histoire, mais celui-ci peut toujours se démarquer par ses habiletés offensives.

«Vous pouvez le joindre à un ailier de troisième ligne et il lui permettra de devenir un gars de 40 buts par année. C’était comme de jouer en défense avec [Chris] Pronger. Il rendait un cinquième arrière digne d’un défenseur numéro 1.»

«Aujourd’hui, Joe a besoin d’un peu d’aide autour de lui, il nécessite du talent, a ajouté DeBoer. Je ne sais pas ce que Sheldon [Keefe] fera avec Joe. Ce n’est plus mes affaires», a-t-il toutefois poursuivi.