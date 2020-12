La série «Cancerto» réussie

Photo courtoisie

De septembre à novembre derniers, les différents centres régionaux de la Fondation québécoise du cancer ont organisé des soirées-bénéfice « Cancerto ». Offerts en webdiffusion uniquement, ces événements caritatifs ont mis en vedette des artistes québécois partout à travers le Québec. La série « Cancerto » s’est finalement terminée le 8 décembre dernier avec le concert virtuel de Guylaine Tanguay. Malgré des circonstances exceptionnelles dues à la COVID-19, ce sont plus de 850 000 $ qui ont été amassés au cours des derniers mois en soutien aux 56 800 Québécois annuellement touchés par un cancer. Depuis sa création, la série Cancerto a amassé plus de 3,5 M$ à travers la province. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Juliette Grenet, directrice, communications et relations publiques, Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer et Fannie Allard, directrice, développement financier.

Le Must a 30 ans

Le temps file. Martine Boutin (photo principale) a célébré, dimanche dernier (13 décembre), le 30e anniversaire de son salon de coiffure Le Must, situé au 770 des Peupliers Est, suite 102, à Québec. Martine est très fière de son parcours et elle en profite pour remercier sa clientèle toujours très fidèle et ses complices Jules Pomerleau (coiffeur) et Annie Thibault (Annie les ongles). Renseignements : 418-622-4604.

Nouveaux associés

Loran Services-Conseils, dont le siège social est situé sur la rue du Marais à Québec, m’annonce la nomination de Catherine Edgar et de Jean Falardeau (photos) à titre d’associés. Ce duo contribue depuis déjà plusieurs années au développement de la firme, qui depuis 20 ans (en 2021) offre des services-conseils stratégiques et spécialisés aux dirigeants TI / affaires, ainsi qu’à leur équipe, afin de les amener à maîtriser leur transformation numérique. Catherine Edgar est vice-présidente du bureau de projets chez Loran depuis une décennie et cumule près de 25 ans d’expérience dans le milieu des technologies de l’information. Jean Falardeau compte plus de 30 ans d’expérience en conseils stratégiques et en technologies de l’information. Il s’est spécialisé notamment en gestion de projets, en architecture d’entreprise, en analyse d’affaires ainsi qu’en transformation numérique.

Anniversaires

Nicole Boulanger, qui a fait les belles heures de la télévision (Télé-4) à Québec... Chantal Petitclerc, ex-marathonienne en fauteuil roulant et sénatrice, 51 ans... Mario Marois, défenseur de la LNH (1977-92), 63 ans... Serge (Pat) Bourque, directeur du Centre de véhicules commerciaux chez Lévis Ford, 65 ans... Don Johnson, acteur (Miami Vice), producteur, réalisateur et chanteur américain, 71 ans... Me Guy Bertrand, avocat de Québec, 83 ans...

Disparus

Le 15 décembre 2019 : Monique Leyrac, 91 ans, icône de la chanson québécoise considérée comme la plus grande interprète des compositeurs et poètes d’ici. 2017 : Barry Sherman, 75 ans, président et chef de la direction d’Apotex Inc... 2016 : Craig Sager, 65 ans, célèbre descripteur de basketball américain (TNT)... 2015 : Ken Pogue, 81 ans, acteur canadien... 2014 : Booth Colman, 91 ans, acteur américain... 2013 : Denis Gravereaux, 52 ans, comédien et homme de théâtre d’origine française... 2011 : Lise Dandurand, 61 ans, fondatrice de Ciné-Québec et pionnière de Téléfilm Canada... 2006 : Clay Regazzoni, 67 ans, pilote automobile suisse... 2003 : Keith Magnuson, 56 ans, qui a porté les couleurs des Blackhawks de Chicago de 1969 à 1980... 1968 : Antonio Barrette, 69 ans, premier ministre du Québec du 8 janvier au 5 juillet 1960... 1966 : Walt Disney, 65 ans, concepteur du parc d’attractions Disneyland... 1944 : Glen Miller, 40 ans, chef d’orchestre américain.