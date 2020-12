Le bout de mon rouleau n’est pas loin

Je n’ai jamais eu la vie facile. Mes parents étaient mal équipés pour aider une enfant comme moi à se développer. Peu matures lors de leur mariage, ils ont déversé sur la petite et frêle personne que j’étais, leur propre désordre. J’ai à peine réussi à me tenir la tête hors de l’eau.

Toute ma vie j’ai traïné mon désespoir d’un homme à l’autre sans jamais parvenir à en garder un plus longtemps que cinq à six ans. Aucun ne s’est jamais montré disposé à vraiment m’aider à m’en sortir. Ils veulent bien accepter la passion que je leur propose, car je suis une passionnée, mais finissent tous par me dire que le quotidien avec moi est un calvaire.

Autrement dit, ils acceptent le bon de moi, mais ils me laissent prise avec le mauvais dont je suis incapable de me débarrasser. Le dernier en date a profité du déconfinement de l’été dernier pour m’indiquer de prendre la porte. Selon lui, ma façon d’aborder la vie en temps de pandémie fut si déplaisante qu’il n’avait aucune envie de poursuivre l’aventure débutée à peine un an avant les évènements de mars 2019.

Il s’agit de ma plus courte aventure de couple et je le prends très mal. Vers qui me tourner pour avoir un peu plus de soutien que ce que les hommes veulent bien m’offrir ? Comment ai-je pu me faire avoir à ce point en ne soupçonnant pas que ce dernier gars me lâcherait aussi vite, lui qui me disait que j’étais, toutes ses blondes confondues, certainement sa meilleure au lit ? Mes parents ont gâché mon enfance et les hommes sont en train de gâcher ma vie d’adulte.

Désespérée de la vie

Il ne vous est jamais venu à l’esprit que son bonheur, on le fait soi-même, et que tant et aussi longtemps que vous compterez sur les hommes pour faire le vôtre, vous raterez le coche. Je vous accorde que votre enfance vous a donné un mauvais démarrage, mais rien ne vous empêche d’aller chercher des moyens de guérir votre mal être ou encore de transformer votre façon négative d’aborder la vie en quelque chose de positif.

Vous devriez aussi savoir que l’aspect sexuel n’est pas tout dans la vie d’un couple, et que l’apprentissage du partage d’un quotidien sain et équilibré prend beaucoup plus d’importance à la longue, que les galipettes au lit, aussi intenses soient-elles. Je pense que vous êtes mûre pour un bon ménage que vous auriez intérêt à faire avec l’aide d’un.e thérapeute, pour enfin être capable d’assumer votre quête personnelle de bonheur.