Le PIB du Québec en baisse de 15,5%

Alors que son bilan économique annuel est en baisse, le Québec devra composer avec les contrecoups de la pandémie de COVID-19, a indiqué mardi le Centre sur la productivité et la prospérité (CPP).

«Dans un contexte où la pandémie de la COVID-19 confronte le Québec à la plus importante crise économique de son histoire, son incapacité à redresser sa productivité et, par conséquent, à générer de la richesse, a de quoi préoccuper», a notamment déclaré dans un communiqué Robert Gagné, directeur du CPP.

Au cours des deux premiers trimestres de 2020, le PIB du Québec a chuté de 15,5%, principalement en raison de la mise en veille de la province, a rapporté le CPP.

En comparant les 20 pays les plus industrialisés avec le Québec, seules l’Espagne, l’Italie et la France auraient affiché une baisse plus importante pendant la pandémie.

Par ailleurs, selon les plus récentes prévisions pour l’année 2020-2021, le Canada serait en tête des pays s’étant le plus endettés pour traverser la crise sanitaire, avec un déficit représentant près de 20% de son PIB.

Les dépenses de programme du gouvernement fédéral devraient s’accroître de plus de 70% pendant l’année financière en cours, ce qui représenterait 15 900$ par habitant.

Ce faisant, Ottawa présentera le déficit budgétaire le plus important de son histoire contemporaine. Rappelons que le gouvernement Trudeau avait reconnu, à la fin novembre, que le déficit atteindrait un record de 381,6 G$ pour l'année 2020-2021.

«Si les conditions d’emprunt viennent à se resserrer, la relance risque d’être longue, sinon douloureuse pour les générations à venir», a affirmé Jonathan Deslauriers, directeur général et coauteur de l’étude.

Pour stimuler la reprise économique de la province, le CPP suggère au gouvernement québécois de prioriser des interventions dans les secteurs de l’éducation, de l’innovation et de l’investissement, qui sont considérés comme les piliers de sa productivité.

Les auteurs du bilan proposent également la liquidation du Fonds des générations afin de réduire l’empreinte des prochains déficits sur la dette.

«Le gouvernement devra donc jouer de prudence, sans quoi ses interventions pour relancer l’économie risquent de compromettre le fragile équilibre entre refiler la facture aux générations futures en enchaînant les déficits, et négliger à nouveau les infrastructures de la province», a avancé M. Gagné.