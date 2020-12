Pas d’amende, pas un cent, une vraie farce!

La Fédération des caisses Desjardins du Québec (Mouvement Desjardins) n’a fait l’objet d’aucune amende à la suite du tristement célèbre vol des données personnelles de ses clients.

C’est tout simplement scandaleux !

Je répète : pas une « cenne » de sanction pécuniaire n’a été imposée à Desjardins, alors que la gigantesque fuite de renseignements personnels a touché 9,7 millions de clients, dont 4,2 millions de clients (membres) actifs.

Convenons que ça n’a pas de bon sens que Desjardins ait réussi à s’en tirer de la sorte sans avoir eu à verser d’amende à la suite de son géant faux pas en matière de protection des renseignements personnels de ses clients.

Un grand vide

Cela montre à quel point il y a un grand vide dans l’encadrement du Mouvement Desjardins par l’Autorité des marchés financiers.

Quelle est la source du problème ?

Étant sous juridiction provinciale, le Mouvement Desjardins relève de la Loi sur les coopératives de services financiers, laquelle loi est administrée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le hic ?

« La Loi sur les coopératives de services financiers ne prévoit pas de sanctions administratives pécuniaires pour des manquements aux obligations de suivre des pratiques de gestion saine et prudente », explique le porte-parole de l’Autorité Sylvain Théberge.

« Dans ce dossier, ajoute-t-il, l’Autorité est allée aussi loin que la loi qu’elle administre le permet. »

C’est pourquoi, malgré le sévère blâme de l’Autorité, Desjardins s’en tire au bout du compte sans aucune sanction financière.

Question : qu’attend le gouvernement du Québec pour introduire dans la Loi sur les coopératives de services financiers des sanctions financières en cas de manquements ou pour modifier le régime de sanction de l’Autorité, de sorte qu’elle puisse sévir financièrement contre les Desjardins de ce monde ?

Il me semble que le scandale de la fuite des données personnelles des 9,7 millions de clients de Desjardins devrait inciter le gouvernement de François Legault à imposer de sévères sanctions financières lorsqu’il y a négligence ou manquement envers les clients.

MAINTENANT...

Pour me montrer que l’Autorité avait quand même un certain pouvoir financier coercitif dans l’affaire Desjardins, on me rappelle qu’en cas de non-respect de l’ordonnance rendue hier dans l’affaire du vol des données, Desjardins s’expose à une sanction administrative de 10 000 $ par jour de manquement.

Est-ce vraiment contraignant pour une institution comme Desjardins, les actifs atteignant les 310 milliards de dollars ?

Non !

Sur une hypothétique année complète de désobéissance, cette sanction coûterait la somme de 3,65 millions $.

Cela ne représente qu’une goutte d’eau par rapport aux bénéfices nets de Desjardins l’an dernier, lesquels s’élevaient à 2,6 milliards $ sur un volume d’affaires de 17,9 milliards $.

De toute évidence, ce n’est pas le genre de sanction financière qui fera peur au Mouvement Desjardins, l’amende étant ridiculement faible pour une méga-institution bancaire comme Desjardins.

Je laisse le mot de la fin à Desjardins.

« L’AMF [l’Autorité] estime que leur ordonnance ne remet pas en cause la solvabilité du Mouvement Desjardins, tant au niveau des fonds propres, des liquidités ou de la rentabilité. »