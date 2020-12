[PHOTOS] Des œuvres d’art à voir en marchant à Québec

À défaut de pouvoir fréquenter théâtres, salles de spectacles et musées, la population de Québec pourra admirer des œuvres d’art en se baladant entre différents lieux de diffusion culturels répartis entre la haute et la basse ville.

Baptisée Sans murs ni billets, ce parcours extérieur hivernal comportera six escales : Maison pour la danse, La Bordée, Complexe Méduse, Le Diamant, Maison de la littérature et Grand Théâtre.

Photo courtoisie

À chaque endroit, une œuvre d’art – toiles, murale, fresque, vidéos, musique – sera accessible aux passants.

«En ces temps incertains et éprouvants psychologiquement, nous avons plus que jamais besoin d’art dans nos vies. Cette initiative se veut un baume pour briser l’isolement, faire rêver et s’émerveiller, alors que nous ne pouvons plus fréquenter les lieux culturels qui nous nourrissent et nous inspirent», a déclaré Élise Rousseau, co-porte-parole du projet, par voie de communiqué.

Les marcheurs pourront ainsi admirer les deux toiles formant l’œuvre Les danseuses du boulevard St-Matisse, de Phelipe Soldevila, à la Maison de la danse. La murale citoyenne Foule, du duo Atwood, recouvre tout le mur arrière de La Bordée tandis qu’à Méduse, ce sont six vidéos intitulées Les arts multi démystifiés qui sont proposées aux passants.

Photo courtoisie

Si Le Diamant accorde de l’espace à la fresque Les Divinités spectaculaires, de l’artiste Zïlon, la Maison de la littérature accueille l’illustration Beauté tu ne fermes jamais les yeux, du bédéiste Paul Bordeleau.

Enfin, le Grand Théâtre et l’Orchestre symphonique de Québec invitent le public à découvrir l’histoire de Casse-Noisette, jusqu’au 6 janvier, puis celle de Shéhérazade, du 7 au 18 janvier.