Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 16 décembre:

- «Kick-Ass»

Grand amateur de bandes dessinées, un adolescent sans habileté particulière décide de devenir le superhéros Kick-Ass. C’est ainsi qu’il provoque la colère du chef d’une bande criminelle. Heureusement pour lui, il peut compter sur l’aide d’une fille de 11 ans et de son père. Long métrage d’action.

Mercredi, 18 h, addikTV.

- «Vlog»

Le meilleur du web passe par Dominic Arpin. Le temps d’un rendez-vous spécial, l’animateur et son équipe ont concocté une émission articulée autour de Noël. Tout y est pour les Fêtes: un décor propice, de bons sentiments et des vidéos qui raviront petits et grands.

Mercredi, 19 h 30, TVA.

- «Les enfants de la télé»

Depuis 10 ans déjà, le plateau de cette émission revisite des moments rigolos, touchants et phares du petit écran québécois. Pour célébrer cet important anniversaire, André Robitaille et Edith Cochrane - qui, rappelons-le, ont succédé à Véronique Cloutier et Antoine Bertrand - remontent le temps.

Mercredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

- «Le show Truman»

Comédie dramatique mettant en vedette Jim Carrey dans la peau de Truman Burbank, un vendeur d’assurances qui mène une vie paisible. Mais son bonheur a ses limites... Un jour, cet homme ordinaire est frappé de plein fouet quand il réalise que sa vie est retransmise partout sur la planète.

Mercredi, 20 h 15, Télé-Québec.

- «Le combattant: Patrick Côté»

Le nom de Patrick Côté fait partie de la liste des champions des arts martiaux mixtes. Presque impossible à battre, le Québécois enchaîne les victoires dans le compétitif univers de l’UFC. Pleins feux sur une carrière dont l’ascension ne passe pas inaperçue.

Mercredi, 21 h, Z.

- «Vivre sous zéro Canada»

L’hiver comporte son lot de défis. Dans l’aventure de Mike, une source d’eau douce qui sera épargnée par le gel doit être trouvée. Chez Becky, il faut chasser, seule, le boeuf musqué. Du côté de Kim et Pierre, améliorer un abri est impératif. Ultime rendez-vous de la première saison.

Mercredi, 22 h, Évasion.

- «Scandales chez les stars»

Certaines vedettes américaines ont le don de s’attirer des ennuis. La célébrité ne leur amène pas que des événements joyeux. Acteur que certains considéraient comme le plus prometteur de sa génération, Christian Slater a eu maille à partir plus d’une fois avec la justice. Une carrière en dents de scie.

Mercredi, 23 h, Investigation.