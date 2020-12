Régis Labeaume évoque déjà un prolongement du tramway de Québec

Avant même que le tramway ne soit mis en service, les citoyens de Québec réclameront son prolongement dans plusieurs secteurs de la Ville, prévoit Régis Labeaume.

C’est ce que le maire de Québec a avancé mardi après-midi en marge d’un point de presse. «Qu’on commence les travaux du tramway, le premier 22 km, a-t-il suggéré. Je vous garantis que deux à trois ans après le début des travaux, il y a un paquet de monde en ville qui vont commencer à planifier un prolongement. C’est sûr.»

Selon lui, «tout le monde râle. Certains râlent. Mais c’est clair pour moi qu’on va entendre parler de Lebourgneuf, de d’Estimauville. Quand le dossier sera réglé et qu’il n’y aura plus matière à râlement, les gens vont réclamer des prolongements. Ça, c’est avant même de l’avoir emprunté, dans six ans à peu près. C’est parti. Ce qu’il nous faut c’est de créer l’échine, la colonne vertébrale de l’œuvre. Après ça, ça va aller de soi».

D’autre part, le maire Labeaume a estimé qu’il s’entendra avec le gouvernement du Québec sur le tracé précis du tramway d’ici janvier 2021.

«La session (parlementaire) est finie vendredi. On est enlignés sur janvier», a répondu M. Labeaume lorsqu’il a été interrogé sur l’échéancier des discussions qui se déroulent actuellement entre la Ville et le ministre des Transports, François Bonnardel.

Pas jaloux de Montréal

Le maire Labeaume a par ailleurs assuré qu’il n’est pas «jaloux» des sommes de 10G$ annoncés ce matin pour ajouter 23 stations au Réseau express métropolitain (REM) dans le but de desservir l'Est de Montréal.

Cela dit, ces investissements massifs à Montréal sont, à ses yeux, «une bonne raison de plus à ne pas tarder à voter et signer tout ce qu’il y a à signer pour démarrer le projet de tramway à Québec. Ça fait beaucoup à Montréal. C’est correct, je n’ai aucun problème. C’est nécessaire. Ça consolide et ça renforce la valeur de notre projet».

D’après son raisonnement, «il y a une question d’équité là-dedans. Quand je vois les projets s’additionner à Montréal, j’ai aucun sentiment de jalousie. Je dis seulement que ça rend le nôtre encore plus pertinent (...) Plus on en met à Montréal plus on devra en mettre à Québec».

Chose certaine, Régis Labeaume tient à préciser qu’il ne réclame aucune hausse au budget actuel de 3,3 G$ pour le réseau structurant de Québec. «On ne commencera pas des guerres tribales (avec Montréal)», a-t-il glissé.