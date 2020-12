Rémi Giguère dans la mire des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu

Dans leurs recherches d’un nouveau coordonnateur offensif en raison du départ précipité de Dominic Picard qui est maintenant à la tête des Élans de Garneau, les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu ont demandé et obtenu la permission du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke de discuter avec Rémi Giguère.

Entraîneur de la ligne offensive et responsable du recrutement avec le Vert & Or, l’ancien joueur de ligne offensive des Carabins de l’Université de Montréal s’est entretenu avec l’entraîneur-chef Jean-Philippe Bégin et il est en attente des prochains développements.

«Je suis très à l’aise et très confortable dans mon emploi avec le Vert & Or et je ne cours pas après un autre travail, mais les Géants m’ont approché, a confirmé Giguère. Je suis bien traité à Sherbrooke et ça devra être un défi vraiment intéressant qui se présente si jamais je quitte.»

Les modalités du contrat du prochain coordonnateur offensif seront connues, mercredi. Picard avait encore un an à son pacte. «Le contrat sera déposé, mercredi, et je pourrai à compter de ce moment-là commenter davantage, a expliqué Bégin. Notre objectif est que notre prochain coordonnateur offensif s’engage pour une période de trois ans. On ne veut pas servir de tremplin. On a fait les choses correctement en communiquant avec le Vert & Or avant de parler avec Rémi contrairement à d’autres. Disons que nous avons vraiment hâte d’affronter Garneau.»

Pour le moment, Giguère poursuit son boulot comme si rien n’était avec le Vert & Or. «Je suis en attente, a-t-il précisé. On m’a contacté il y a trois semaines. Je ne sais pas si je suis leur candidat numéro un et je n’ai aucune idée de leur offre. Le rôle de coordonnateur offensif n’est pas ce qui m’excite le plus, mais je souhaite apprendre pour me rapprocher du rôle d’entraîneur-chef un jour. Ça va dépendre des rôles connexes. C’est un objectif de travailler comme entraîneur-chef un jour et c’est pourquoi j’ai de l’intérêt pour un poste qui se rapproche de cet objectif, mais je suis un jeune coach et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre.»

«Quant à la durée du contrat, je ne serais pas entraîneur au football si je recherchais la sécurité d’emploi, d’ajouter Giguère qui a remporté la Coupe Vanier avec les Bleus en 2014, mais un contrat à long terme est beaucoup plus intéressant.»

Les Géants souhaitent embaucher leur nouveau coordonnateur offensif d’ici la pause des Fêtes.