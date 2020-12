Une division à découvrir

Devrait-on qualifier les prochains jours de semaine de vérité pour la Ligue nationale de hockey ?

De prime abord, pas vraiment si les indications fournies la semaine dernière sont justes. Il y a tout lieu de croire qu’elles le sont, alors il y aurait un accord au sujet des clauses de la convention collective de juillet dernier.

Cependant, ça grogne chez les propriétaires et il fallait s’y attendre. Certains n’approuvent pas la composition des trois divisions américaines. D’autres estiment qu’il faudra trouver des moyens pour combler les exigences des télédiffuseurs, qui n’apprécient pas les matchs disputés à 22 heures, et on les comprend.

Visibilité

Croyez-vous que les diffuseurs de l’est sont heureux d’apprendre que le Canadien, les Maple Leafs et les Sénateurs disputeront près de 12 matchs sur 52 ou 56 à partir de 21 heures ?

À moins que les Canucks, les Flames et les Oilers acceptent de devancer le début de leurs matchs de 19 h à 18 h pour les formations de l’Alberta et de 19 h à 17 h pour les Canucks. Évidemment, pour les matchs du samedi, il n’y a pas de soucis.

Les propriétaires disent à Gary Bettman qu’ils sont prêts à accepter le système des quatre divisions proposées, mais ils veulent s’assurer que leurs partenaires d’affaires obtiendront le retour prévu sur leurs investissements, surtout sur le plan de la visibilité.

Passer au vote

On se penche présentement sur le protocole de retour au travail, sur le nombre de matchs, sur la date du début de la saison, sur les conséquences actuelles de la pandémie. Bref, on croit que les propriétaires seront en mesure de voter jeudi ou vendredi.

Mais, peut-on déterminer avec certitude que le 13 janvier est une date réaliste pour démarrer la saison 2021 ?

Une chose est certaine : la division canadienne est incontournable, d’autant plus que les gouvernements canadien et américain ont repoussé au 21 janvier l’ouverture de la frontière.

Déjà, les joueurs des équipes canadiennes ont exprimé leur sentiment en soulignant que la rivalité sera du jamais-vu, que ce seront des matchs disputés avec une intensité qu’on ne retrouve que pendant les séries éliminatoires.

Imaginez un instant que le Canadien affrontera les Maple Leafs neuf fois. Que Carey Price et Jake Allen seront testés chaque soir par Auston Matthews et Mitch Marner, par Elias Pettersson et Brock Boeser, par Mark Scheifele et Patrick Laine, par Sean Monahan et Johnny Gaudreau, par Connor McDavid et Leon Draisaitl...

Ça promet.

Équilibre

Et pour démontrer l’équilibre qu’on retrouvera au sein de cette division, six des sept formations ont participé aux séries éliminatoires de l’été dernier. Également, statistique intéressante, à l’occasion des matchs impliquant deux formations canadiennes en 2019-2020, les Leafs ont conservé le meilleur taux d’efficacité, soit ,696.

Mais attention, le Canadien occupe le deuxième rang à ,681, ayant remporté le même nombre de victoires, 28. Les Jets occupent le troisième rang avec un indice de ,679 et les Flames suivent à ,570.

Les changements effectués par Marc Bergevin pourraient-ils permettre au Canadien de terminer au premier rang ?

Pourquoi pas ?

Et si la formule des séries accordant un laissez-passer aux quatre premières formations de chacune des quatre divisions est adoptée, le Canadien sera du groupe.

Il misera sur le meilleur duo de gardiens. Quelques observateurs soutiennent que les Flames auront le meilleur duo avec David Rittich et Jacob Markstrom, il n’en demeure pas moins que, jusqu’à preuve du contraire, Price et Allen ont un avantage. Le Tricolore présentera une brigade défensive expérimentée et plus imposante sur le plan physique. Quant à elle, l’attaque devrait obtenir de meilleurs résultats que l’an dernier.

Des chiffres et une dette

Il y a quelques semaines, Gary Bettman a mis en garde les membres de l’Association des joueurs de la Ligue nationale que si la clause du compte en fiducie (escrow) et l’argent en différé ne sont pas modifiés, il en coûtera une petite fortune aux joueurs.

Tout récemment, Mike Johnson, l’analyste torontois, ex-joueur du Canadien, apportait des précisions sur l’avertissement du commissaire.

Ainsi, pour la saison 2020-2021, pour ce qu’il en reste, la LNH prévoit des revenus de 3 milliards. Un chiffre plutôt audacieux. Par conséquent, les joueurs devraient recevoir 1,5 milliard en raison du partage 50/50. Mais les salaires totaliseront à la fin de la saison

1,871 milliard. Il y aura donc un manque à gagner de 371 millions pour uniquement la première année de l’entente. Les joueurs ont préféré le statu quo.

Parce qu’ils basent leur décision sur les estimations suivantes : uniquement pour la prochaine saison, ils prévoient un montant de 2,3 milliards pour les salaires. En soustrayant le prêt de 10 %, il reste 2,07 milliards. Enlevons maintenant 20 % pour le compte en fiducie, soit 414 millions, et on arrive à un total de 1,656 milliard. Donc, les joueurs auront versé 700 millions pour respecter la convention de travail.

Et ils ne veulent pas aller plus loin. Bettman leur dit : mais avec un pourcentage de 6 % pour le compte en fiducie lors des trois dernières années, avez-vous une petite idée du montant que vous devrez rembourser ? Ce sont les jeunes joueurs qui auront une lourde dette à charrier.