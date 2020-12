Vaccination contre la COVID-19: le CIUSSS de la Capitale-Nationale augmente la cadence

Pendant que la cadence de la vaccination contre la COVID-19 augmente au CHSLD Saint-Antoine, le CIUSSS de la Capitale-Nationale planifie la réception de nouvelles doses attendues la semaine prochaine.

Cet établissement est, comme on le sait, l’hôte d’un projet pilote qui se poursuit jusqu’à samedi.

Pour le moment, il écoule 2800 doses reçues en grande pompe en début de semaine, ce qui a permis de vacciner la toute première personne au Canada, Gisèle Lévesque, 89 ans.

Celle-ci va «très bien» et n’a ressenti aucun effet indésirable, a souligné, mardi, Patricia McKinnon, coordonnatrice régionale de la sécurité civile.

Photo Dominique Lelièvre

Jusqu’à maintenant, toutes les doses qui ont été décongelées ont pu être administrées ; il n’y a donc eu aucune perte, ce qui est de bon augure, a-t-elle ajouté.

Pour ses patients

Lundi, 145 personnes ont reçu la substance, à même les unités de soin du centre d’hébergement.

Mardi, en plus de la vaccination sur les étages, un deuxième volet de l’opération était lancé afin de vacciner, chaque jour, 525 travailleurs de la santé qui œuvrent ailleurs sur le territoire, dans une clinique aménagée dans l’édifice.

En ce jour 2 de l’opération, la cible était d’inoculer le fameux vaccin de Pfizer à un total de 700 individus supplémentaires, entre 6 h et 21 h.

«Je le fais pour ma famille et mes patients, c’est ce qu’il y a de plus important. Je ne veux pas transmettre cette maladie-là. On a eu une éclosion de COVID où je travaille et je ne veux plus revivre ça, jamais. C’est atroce, j’en ai pleuré des jours et des nuits», a raconté Lucie Goyette, une préposée aux bénéficiaires basée dans le secteur de Portneuf.

Photo Dominique Lelièvre

Prochain arrivage

Après la fin du projet pilote, il n’est pas question de ralentir le rythme. «C’est assuré» que la vaccination des populations prioritaires va continuer, alors qu’un nouvel arrivage de fioles est espéré la semaine prochaine dans la région de Québec, a dit Mme McKinnon.

«On nous dit que l’on devrait avoir une livraison pour la semaine prochaine, donc on va se préparer en conséquence, mais on n’a pas eu encore la confirmation du nombre de doses qui vont être disponibles», a précisé Patricia McKinnon.

Au CIUSSS, un groupe de travail est chargé de déterminer si la vaccination se fera encore au CHSLD Saint-Antoine, ou si elle sera déplacée vers un ou plusieurs sites de relève.