ZARAGOZA, Madeleine Andujar



Âgée de 91 ans, au CHSLD Villa Bonenfant de l'Île d'Orléans, entourée de ses enfants, s'est envolée comme un ange, notre bien-aimée Madeleine Andujar Zaragoza.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Carolle St-Roch), Lydia (Pierre Garcia), Alain (Jacqueline Lanthier); ses petits enfants chéris: Chantale, Christine, José, Jean, Élisabeth, Josiane et Manuel qui lui ont fait la grande joie d'être l'arrière-grand-mère de 14 petits- enfants. Elle laisse également dans le deuil son frère Adolphe, sa sœur Denise ainsi que madame Andrée Ménard et sa grande famille de France.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD de la Villa Bonenfant pour leurs bons soins attentifs. Vos messages de sympathie peuvent être déposés sur le site Web de la coopérative des deux rives:www.coopfuneraire2rives.comPour ceux et celles qui le souhaitent, des dons à la Fondation de la maladie d'Alzheimer peuvent être faits.