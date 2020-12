SOUCY, Steeve



À son domicile, le 11 décembre 2020, nous a quittés subitement, à l'âge de 51 ans et 11 mois, M. Steeve Soucy, fils de Mme Yvette Landry et de M. Maurice Soucy. Il demeurait à Saint-Alexandre, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 18 décembre de 12 h à 13 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses parents : Yvette Landry et Maurice Soucy; son frère, Érick (Caroline Montminy); ses sœurs: Caroline (Frédéric Bernier), Karina; sa compagne, Annie St-Pierre et ses enfants: Alexis et Mélina; son filleul Frédéric; ses neveux et nièces : Elizabeth, Léane, Nathan, Catherine, Elzé, Philippe, Laura et Emmanuelle; ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents, ainsi que de nombreux ami(e)s. Son rire contagieux et ses nombreuses anecdotes manqueront à tous. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos condoléances peuvent se traduire par un don au Carrefour d'Initiatives populaires de Rivière-du-Loup, Place Gérard-Simon, 9, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2Z4 ou à Moisson Kamouraska, 905, 5e rue Rouleau, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la