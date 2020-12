FONTAINE, Benoit



À l'Hôpital Ste-Croix de Drummondville, le jeudi 10 décembre 2020, est décédé à l'âge de 90 ans et 8 mois, M. Benoit Fontaine, époux de feu Délia Métivier. Fils de feu Marie-Anna Cadoret et de feu Antoine Fontaine, il était domicilié à la résidence des Jardins du parc linéaire de Victoriaville. Il laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Alain Ross), Mario (Lorraine Demers), Gilbert (Sonia Gauthier) et Martine (René Tardif); ses petits-enfants : Junior, Philippe, Hubert, Patrick, feu Marie-Ève, Joanie, Marc-Antoine et Jérémy et ses 8 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : Fernand, feu Thérèse, Cécile, Jeannette, Clémence et feu Françoise. Il laisse également dans le deuil sa belle-soeur Jacqueline Hamel, son beau-frère Paul-Émile Moreau, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le jeudi 17 décembre, jour de la cérémonie, à compter de 11 h, auGrégoire Desrochers1300 Notre-Dame EstVictoriavilleLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Ste-Croix de Drummondville pour leur précieuse collaboration.