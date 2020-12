Antetokounmpo veut des enfants et un championnat

Maintenant que Giannis Antetokounmpo a son nouveau contrat record en poche, ses prochains objectifs sont on ne peut plus clairs pour les cinq prochaines années.

«Je veux des enfants et un championnat. C’est tout ce que je veux», a dit le joueur des Bucks de Milwaukee mercredi, dans une entrevue rapportée par ESPN. Après ça, ma vie sera complète.»

Antetokounmpo a signé une prolongation de contrat de cinq ans de 228 millions $ mardi, avec les Bucks. Il s’agit du plus gros contrat jamais accordé dans l’histoire de la NBA.

La saison dernière, l’athlète de 26 ans est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du circuit à remporter le titre de joueur par excellence deux années consécutives après Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James. Il est également devenu le troisième à gagner le titre de joueur par excellence et celui du meilleur joueur défensif la même année après Hakeem Olajuwon et Michael Jordan.

Celui que l’on surnomme «The Greek Freak» a récolté une moyenne de 29,5 points par match l’année dernière et a été nommé pour une quatrième saison consécutive parmi les étoiles de la NBA.

Malgré les honneurs individuels, Antetokounmpo n’a pu mener les Bucks vers le championnat tant convoité. En effet, la formation de Milwaukee a été éliminée en demi-finale d’association par le Heat de Miami. Mais pour Antetokounmpo, ce n’est que partie remise.

«Je crois que nous pouvons être meilleurs. Nous nous sommes déjà améliorés, a-t-il remarqué. Nous avons une bonne équipe, une bonne culture. Je travaille dans ce but (le championnat) et la direction de l’équipe aussi alors je suis content. On va tous dans le même sens.»

Ce qui est certain, c’est que Antetokounmpo ne souhaite être nulle part ailleurs. C’est à Milwaukee qu’il souhaite ramener le championnat dans un futur rapproché.

«C’est l’endroit où je veux être. C’est ma maison, ma ville. Je veux représenter Milwaukee et je veux le faire pour les cinq prochaines années.»