[BALADO] La Zone payante: qui gagnera le choc de titans entre les Chiefs et les Saints?

Assurément la confrontation qui retient le plus d’attention pour la semaine 15 du calendrier de la NFL. Assisterons-nous à un retour triomphal de Drew Brees ou l’excellence du jeune Patrick Mahomes aura-t-elle raison de la coriace défensive des Saints? Les Patriotes voyagent à Miami pour essayer de gâcher les chances de séries éliminatoires des Dolphins. C’est vraiment le monde à l’envers, en 2020! Votre balado préféré tranche sur toutes les confrontations du circuit Goodell, en plus de revenir sur le match de fou du lundi soir entre les Ravens et les Browns!

Lamar Jackson avait sa cape de Superman, alors que Baker Mayfield ne s’en est pas laissé imposer. Le match entre les deux formations était simplement la confrontation de l’année dans la NFL. Tout y était, et les scripteurs d’Hollywood n’auraient pu concevoir une fin de match plus dramatique, Lamar Jackson revenant du vestiaire pour mener les siens à la victoire. Quelle potion magique les Ravens ont-ils donnée à leur superstar?

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Jerry Jones a assuré que l’entraîneur-chef Mike McCarthy serait de retour aux commandes des Cowboys de Dallas l’an prochain: est-ce vraiment un vote de confiance ou est-ce le fameux baiser de la mort de la part du propriétaire de la formation de l’Amérique?

Quelle est la défensive qui fait le plus peur, à l’approche des séries, et est-ce le temps de la retraite pour Big Ben?

La Zone payante a évidemment les réponses à ces questions et à bien d’autres.

La célèbre chronique «Au bar» est de retour, alors qu’un mojito et plusieurs verres de mauvais vin rouge sont servis. Pour savoir qui sont les heureux élus, il n’y a qu’un seul moyen. Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette