COVID-19: le bilan ne cesse de s'alourdir dans la grande région de Québec

Alors que la pression sur le système de santé s’accentue dans la région de Québec avec la suspension temporaire des activités de l’urgence de l’hôpital Chauveau, on dénombre 309 nouveaux cas de COVID-19, incluant la Rive-Sud.

À l’instar d’autres régions au Québec, et compte tenu de la situation épidémiologique préoccupante et de la pression qu’amène la pandémie sur le réseau de la santé dans la région, le CIUSSS de la Capitale-Nationale annonce la suspension temporaire des activités de l’urgence de l’hôpital Chauveau, dès le vendredi 18 décembre à 22 heures.

«Cette suspension temporaire est devenue nécessaire en raison de la pénurie importante de main-d’œuvre que connait actuellement la région et afin de venir soutenir rapidement les équipes de soins de la région œuvrant auprès des usagers les plus vulnérables au sein des CHSLD, RPA et centres de convalescence de la région», peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi.

Dans les 24 dernières heures, on rapporte 214 nouveaux cas de COVID-19 dans la Capitale-Nationale et 95 nouveaux cas dans Chaudière-Appalaches. Le bilan des victimes s’alourdit également puisqu’on compte six nouveaux décès dans la Capitale-Nationale pour un total de 549 décès depuis le début de la pandémie. Du côté de la rive-sud, on rapporte également six nouveaux décès en 24 heures pour un total de 158 .

Le nombre de nouveaux cas dans la Capitale-Nationale a fait un bond significatif en passant de 155 au début de la semaine à 214 mardi. La même tendance est observée sur la rive-sud puisque le nombre de nouveaux cas est passé de 66 à 95, selon les plus récentes données émises par la Santé publique.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a été forcé de prendre cette décision à la suite de la pression importante dans la région en raison des nombreuses éclosions et du nombre élevé de cas COVID-19. En date de lundi, on comptait 138 éclosions actives sur le territoire de la Capitale-Nationale

Services rehaussés

Pour assurer le maintien d’un accès continu et sécuritaire aux soins de santé et pour bien répondre aux besoins des usagers qui fréquentent l'urgence de Chauveau, qui voit une soixantaine d’usagers chaque jour, les services au sein des GMF-R le Mesnil, Val-Bélair et MaClinique Lebourgneuf seront rehaussés.

De plus, l’offre de service sera également rehaussée dans les cliniques désignées d’évaluation COVID-19 de la région pour les usagers présentant des symptômes suspectés de COVID-19 qui nécessitent une évaluation médicale semi-urgente. Les patients qui désirent consulter aux GMF-R le Mesnil, Val-Bélair ou MaClinique Lebourgneuf doivent obligatoirement prendre rendez-vous.

Comment prendre rendez-vous

En utilisant la plateforme Rendez-vous Santé Québec, au www.rvsq.gouv.qc.ca ou encore en appelant le secrétariat du GMF-R.

Pour obtenir un rendez-vous en Clinique désignée d’évaluation COVID-19, les patients doivent appeler à la ligne Info-COVID au 1 877 644-4545.