Décès du comédien Alpha Boucher

Le comédien Alpha Boucher, vu dans «Les Brillant», «Symphorien» et «Terre humaine», entre autres, est décédé, a laissé savoir sa famille dans un communiqué, mercredi.

L’acteur est décédé samedi dernier, le 12 décembre, à 77 ans, à l’Hôtel-Dieu de Lévis, des suites d’un cancer qu’il combattait depuis peu.

Né en 1943, à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, Alpha Boucher avait été diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 1965.

Très actif au théâtre dans les années 1970 et 1980, il a notamment incarné Léon Brillant dans «Les Brillant», et Jean-Charles Lecavalier dans «Semi-détaché», aux côtés de Gilles Latulippe et Roberto Medile, entre autres.

Il a également été des distributions de «Chez Hélène», «Symphorien», «La Petite Patrie», «Y’a pas de problème», «Les As», «Terre humaine» et «Entre chien et loup», en plus d’avoir joué dans le «Bye Bye 1975», pour ne nommer que ces projets.

Sur les planches, Alpha Boucher s’est fait valoir à la Compagnie Jean Duceppe, au Théâtre des Variétés et dans divers théâtres d’été.

Photo Courtoisie

Tristesse pour Vincent Bilodeau

En entrevue, le comédien Vincent Bilodeau, qui a côtoyé le défunt sur le plateau de «La Petite Patrie», de 1974 à 1976, et lui a donné la réplique dans la pièce «Il n’y a pas de pays sans grand-père», s’est dit attristé par le départ de son ancien camarade de jeu. L’acteur de «Discussions avec mes parents» s’est remémoré en riant avoir reçu «une volée» d’Alpha Boucher dans une scène de «Il n’y a pas de pays sans grand-père».

«Ça faisait une éternité que je ne l’avais pas vu, a mentionné Vincent Bilodeau. On a eu bien du "fun"! C’était un charmant garçon. C’est dommage. J’ai de la peine. Mes sympathies à sa famille...»

Le disparu laisse dans le deuil sa sœur, Mona Fournier, et ses neveux et nièces. Sa famille a tenu à remercier le personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués à Alpha Boucher. Les funérailles seront reportées à une date ultérieure en raison de la pandémie.