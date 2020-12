Député accusé d’agression sexuelle: le malaise Harold LeBel

Il y a un malaise très évident au lendemain de l’arrestation du député Harold LeBel pour agression sexuelle sur une autre élue de l’Assemblée nationale. Mutisme et retenue semblent les mots d’ordre lorsqu’il est maintenant question du député de Rimouski.

C’est le cas pour Pascal Bérubé, le député du comté voisin, qui se refuse à tout commentaire parce que l’affaire est devant les tribunaux. Il faut dire que Pascal Bérubé travaille étroitement avec Harold LeBel depuis des années, autant à l’Assemblée nationale que dans leurs comtés respectifs. Les deux hommes devaient animer une émission spéciale du Nouvel An à la radio communautaire, un projet qui vient de tomber à l’eau.

Une autre collègue du Parti québécois, la députée Véronique Hivon, est revenue brièvement sur l’arrestation d’hier lors de l’émission de Mario Dumont.

«C’était le choc le plus complet hier», a soutenu la représentante péquiste.

Une arrestation qui est survenue alors qu’un comité réunissant des élus de tous les partis déposait au même moment un rapport sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles.

«Sur le coup, on était plutôt catastrophé et ébranlé par tout ça. Comme personne et comme membre de l’Assemblée nationale. Mais avec 24 heures de recul, on voit bien qu’il y a encore du travail à faire.»

Puisqu’Harold LeBel a été exclu du caucus du Parti québécois, il siègera désormais comme député indépendant. Techniquement, ça ne devrait rien changer à son travail dans son comté, mais il est facile de comprendre que pour les organismes et les élus municipaux qui font affaire régulièrement avec lui, les relations risquent d’être particulières.

Le maire de Rimouski soutient cependant que les liens ne seront pas coupés avec le député LeBel.

«Je vais maintenir mes interactions avec le député. Il n’y a aucun problème par rapport à ça parce qu’il a un mandat, il est encore aujourd’hui le représentant de la population. Il y a des dossiers qui sont prioritaires et qui doivent avancer et on doit faire abstraction, selon moi, de l’aspect personnel», a affirmé Marc Parent.

Harold LeBel voudra sans doute se faire très discret à partir de maintenant. Le problème pour lui, c’est qu’il devra comparaitre pour une première fois le 11 janvier au palais de justice de Rimouski, dans moins d’un mois. Le retour à la réalité, judiciaire à tout le moins, sera donc rapide.